«Точка в несправедливом деле»: Адвокат оценил решение суда по делу Долиной

Адвокат Шалаев прокомментировал решение ВС по квартире Ларисы Долиной
Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Адвокат Владимир Шалаев объяснил, почему решение Верховного суда оставить квартиру за покупательницей Полиной Лурье он считает правильным.



В беседе с «Газетой.Ru» Шалаев отметил, что не видел оснований сохранять квартиру за Ларисой Долиной. Решение суда, по его мнению, завершило это дело и задаст ориентир для других судов.

«Считаю несправедливым и противным праву перекладывание ответственности за сделку, совершённую под введением в заблуждение продавца третьим лицом на покупателя. В такой схеме покупатель становится жертвой продавца, а не самих мошенников, не получая реституционного требования к самим мошенникам», — отметил адвокат.
Юрист отреагировал на идею обязательной экспертизы сделок. Он назвал это попыткой переложить ответственность на граждан, которая не поможет выявить мошенничество вне рамок самой сделки и не изменит ситуацию на рынке.

Ольга Щелокова

