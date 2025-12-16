«Точка в несправедливом деле»: Адвокат оценил решение суда по делу Долиной
Адвокат Шалаев прокомментировал решение ВС по квартире Ларисы Долиной
Адвокат Владимир Шалаев объяснил, почему решение Верховного суда оставить квартиру за покупательницей Полиной Лурье он считает правильным.
В беседе с «Газетой.Ru» Шалаев отметил, что не видел оснований сохранять квартиру за Ларисой Долиной. Решение суда, по его мнению, завершило это дело и задаст ориентир для других судов.
«Считаю несправедливым и противным праву перекладывание ответственности за сделку, совершённую под введением в заблуждение продавца третьим лицом на покупателя. В такой схеме покупатель становится жертвой продавца, а не самих мошенников, не получая реституционного требования к самим мошенникам», — отметил адвокат.Юрист отреагировал на идею обязательной экспертизы сделок. Он назвал это попыткой переложить ответственность на граждан, которая не поможет выявить мошенничество вне рамок самой сделки и не изменит ситуацию на рынке.