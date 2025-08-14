Полина Диброва сообщила о поездке в Ростов-на-Дону
Супруга Дмитрия Диброва отправится к детям на родину в Ростов-на-Дону
На фоне разгоревшегося скандала Полина Диброва решила отправиться в родную Ростовскую область, откуда родом и она, и её супруг Дмитрий Дибров. Об этом основательница женского клуба имени себя рассказала сегодня в соцсетях.
Путь до Ростова ей предстоит совершить на поезде, так как аэропорт «Платов» временно закрыт.
«Завтра отправляюсь к детям в Ростов на поезде. Это особая романтика. Кто же будет попутчицей? Может, предстоят интересные разговоры, а может, уткнусь в телефон. В ночи буду на родине. Яркое развлечение — охота за билетами в нынешних реалиях», — написала жена телеведущего в личном блоге.Тем временем Дмитрий Дибров в интервью высказался на тему женских измен. По его мнению, если супруга изменяет, ответственность лежит на мужчине, ведь значит, ей стало скучно, и именно он должен был сделать её жизнь интереснее.