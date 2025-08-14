Полина Диброва сообщила о поездке в Ростов-на-Дону

14 августа 2025, 22:57

Супруга Дмитрия Диброва отправится к детям на родину в Ростов-на-Дону

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

На фоне разгоревшегося скандала Полина Диброва решила отправиться в родную Ростовскую область, откуда родом и она, и её супруг Дмитрий Дибров. Об этом основательница женского клуба имени себя рассказала сегодня в соцсетях.





Путь до Ростова ей предстоит совершить на поезде, так как аэропорт «Платов» временно закрыт.





«Завтра отправляюсь к детям в Ростов на поезде. Это особая романтика. Кто же будет попутчицей? Может, предстоят интересные разговоры, а может, уткнусь в телефон. В ночи буду на родине. Яркое развлечение — охота за билетами в нынешних реалиях», — написала жена телеведущего в личном блоге.