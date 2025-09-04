Zara планирует вернуться в Россию вслед за Uniqlo
Принадлежащий испанской компании Inditex бренд Zara регистрирует свой товарный знак в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из электронной базы Роспатента.
Соответствующая заявка была подана 29 августа, а опубликована 3 сентября. Она предполагает регистрацию товарного знака Zara на голубом фоне.
Ранее стало известно о потенциальном возвращении в Россию японского бренда Uniqlo. Заявки на регистрацию 10 товарных знаков были поданы 31 августа. Среди новых есть логотипы GU (дочерний бренд Fast Retailing), Fast Retailing Co. и Uniqlo.
Читайте также: