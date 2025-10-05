Вика Цыганова рассказала, как слёзы у ног старца спасли её карьеру

05 октября 2025, 18:18

Вика Цыганова объяснила уход из шоу-бизнеса беседой с духовником

Виктория Цыганова (Фото: Instagram* @tsiganova_fashion)

Певица Вика Цыганова рассказала, что в 90-е годы едва не покинула сцену. Артистка переживала глубокий душевный и творческий кризис и всерьёз думала завершить карьеру. Об этом она сообщила в программе «Новые русские сенсации» на НТВ.





В тот трудный период Цыганова обратилась за советом к духовнику Оптиной пустыни отцу Илию. Певица приехала к нему в состоянии полного отчаяния, надеясь найти поддержку. Цыганова в слезах упала на колени перед старцем и делилась с ним своими переживаниями.



В разговоре они оба плакали. Батюшка Илий успокоил артистку, а затем благословил её на творчество.

«Он улыбнулся мне и спросил, чем я занимаюсь. Я сказала, что я пою песню. Он не знал, кто я и что я. Я даже покаялась, что про водку пою песню, а он улыбнулся и говорит: «Надо подумать о репертуаре, надо петь, надо послужить России». И сказал, благословляет меня петь», — рассказала Виктория.