«Вы потеряете сознание при входе»: Басков рассказал о продвижении ремонта в его доме

29 июня 2025, 18:39

Николай Басков рассказал о ремонте в своём доме

Николай Басков (фото: ВКонтакте @nbaskov)

Николай Басков рассказал, как продвигается ремонт в его доме. Об этом он сообщил в беседе с Telegram-каналом «Звездач».





Певец уже давно увлечён обустройством своего дома. Однако, судя по словам его соседа Александра Реввы, процесс идёт медленно. Артист ранее шутил, что ремонт певца завершится лет через 20, когда интерьер уже станет старомодным. Однако Басков не согласен с таким мнением.





«Всю жизнь мечтал построить тот дом, о котором я мечтаю. Дай Бог я его к юбилею закончу», – отметил 48-летний Басков.