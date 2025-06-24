Стало известно, как живёт старший сын Меладзе от Альбины Джанабаевой
Старший сын певца Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой Константин с самого детства не любит концерты, шумные сборища и не понимает мир шоу-бизнеса. Telegram-канал «Светский хроник» раскрыл некоторые подробности жизни звёздного наследника.
Известно, что 21-летний Константин учится в Центральном колледже искусств и дизайна имени Святого Мартина, где пробует создавать всевозможные дизайнерские инсталляции, которые показывает в социальных сетях. Стоимость обучения в престижном колледже Лондона составляет больше 2,6 миллионов рублей в год. О личной жизни парень не делится, а блог ведет исключительно на английском языке.
Следует отметить, что Константин появился на свет, когда известный певец ещё был женат на Ирине Меладзе. По документам Валерий состоял в первом браке вплоть до 2014 года и лишь после официального расставания, артист окончательно ушел к Альбине Джанабаевой.
Ранее Валерий Меладзе рассказал о младшем сыне Джанабаевой.
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