Стало известно, как живёт старший сын Меладзе от Альбины Джанабаевой

24 июня 2025, 17:27

21-летний сын Меладзе от Джанабаевой учится в Лондоне и избегает публичности

Константин Меладзе (Фото: Instagram* @k.meladze_design)

Старший сын певца Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой Константин с самого детства не любит концерты, шумные сборища и не понимает мир шоу-бизнеса. Telegram-канал «Светский хроник» раскрыл некоторые подробности жизни звёздного наследника.