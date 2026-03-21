«Все занимают очередь»: Полина Гагарина подарила 18-летнему сыну автомобиль премиум-класса — фото

21 марта 2026, 22:22

Полина Гагарина подарила 18-летнему сыну автомобиль премиум-класса за 7 млн руб

Полина Гагарина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Певица Полина Гагарина показала автомобиль своего сына Андрея стоимостью несколько миллионов рублей. Снимками она поделилась в сторис в Instagram*.





38-летняя артистка опубликовала кадры с серебристым премиальным кроссовером Exeed, цена которого, по оценкам, составляет около 6,7 миллиона рублей. За рулем машины находился ее 18-летний сын.



«Так что все девчонки семьи теперь занимают очередь», — заметила исполнительница.