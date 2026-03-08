«Начинаю подумывать»: 38‑летняя Полина Гагарина высказалась о круговой подтяжке лица
38‑летняя Полина Гагарина призналась в личном блоге, что всерьёз задумалась о круговой подтяжке лица.
Поводом стало свежее селфи после бессонной ночи, которым певица поделилась в запрещённой соцсети (На момент публикации фото отсутствует — прим.ред). На снимке исполнительница хита «Спектакль окончен» показала себя без прикрас.
«Сна час, задержка рейса. Начинаю подумывать о круговой подтяжке. Еду снова на работу», — отметила исполнительница.
Ранее организаторы стали реже приглашать артистку на концерты. По данным Mash, причина — жёсткий райдер и высокие гонорары. Выступление Гагариной стоит семь-десять миллионов рублей, а в сезон новогодних мероприятий сумма доходила до 12.