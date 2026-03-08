«Начинаю подумывать»: 38‑летняя Полина Гагарина высказалась о круговой подтяжке лица

08 марта 2026, 12:48

38‑летняя певица Полина Гагарина высказалась о круговой подтяжке лица

Полина Гагарина (Фото: Instagram*/gagara1987)

38‑летняя Полина Гагарина призналась в личном блоге, что всерьёз задумалась о круговой подтяжке лица.





Поводом стало свежее селфи после бессонной ночи, которым певица поделилась в запрещённой соцсети (На момент публикации фото отсутствует — прим.ред). На снимке исполнительница хита «Спектакль окончен» показала себя без прикрас.





«Сна час, задержка рейса. Начинаю подумывать о круговой подтяжке. Еду снова на работу», — отметила исполнительница.