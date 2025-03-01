Полина Гагарина поругалась с Бастой на шоу «Голос»

Наташа Королёва и её супруг-стриптизёр Тарзан (Сергей Глушко) вместе пришли на премьеру фильма «Один хороший день». С собой они взяли свою невестку Анну Валынкину, известную под сценическим псевдонимом Мелисса Фокс, которой недавно была проведена серия пластических операций.