Полина Гагарина поругалась с Бастой на шоу «Голос»

Полина Гагарина (фото: Telegram @gagara1987official)
В очередном выпуске вокального шоу «Голос» на Первом канале между членами жюри вспыхнул конфликт.
Элеонора Деткова из Ханты-Мансийского автономного округа исполнила песню Валерии «Была любовь». Выступление понравилось всем наставникам, и каждый захотел пригласить талантливую певицу в свою команду. Особенно настаивала Полина Гагарина, которая загородила Басту, не дала ему высказаться, а после вообще развернула его кресло спиной к сцене.
Во время ссоры между членами жюри зрители смеялись с происходящего.
Ранее Полина Гагарина не смогла сдержать эмоций, когда участница Эмилия Курье предпочла ей другого наставника.
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«Вы же понимаете, что она сумасшедшая?! Сумасшедшая!» – возмутился рэпер действиями Полины.В ответ Гагарина заявила, что Баста, вероятнее всего, выгонит девушку на следующем этапе конкурса, а она будет беречь её и вести к победе. Но в итоге Элеонора всё-таки сделала выбор в пользу команды рэпера.
Во время ссоры между членами жюри зрители смеялись с происходящего.
Ранее Полина Гагарина не смогла сдержать эмоций, когда участница Эмилия Курье предпочла ей другого наставника.
«Я пошла, ушла, я не могу!», – с раздражением высказалась певица, вскочив с креста и покинув студию.Читайте также:
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Анастасия Чинкова