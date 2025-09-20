Shaman выступил с патриотической речью на красной дорожке «Интервидения»

20 сентября 2025, 20:45

Shaman заявил, что гордится возможностью представлять Россию на «Интервидении»

Шаман (Фото: Instagram* / @shaman.me)

Перед началом своего выступления на музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» артист Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) пообщался с журналистами на красной дорожке. Об этом сообщает ТАСС.