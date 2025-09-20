Shaman выступил с патриотической речью на красной дорожке «Интервидения»
Перед началом своего выступления на музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» артист Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) пообщался с журналистами на красной дорожке. Об этом сообщает ТАСС.
На вопрос о впечатлениях от мероприятия певец ответил, что ощущает особую атмосферу: собралось много людей, и это вызывает в нём чувство гордости. По словам Shaman'а, в такой момент хочется с уверенностью сказать: «Я русский».
Эта фраза вызвала бурную реакцию публики — собравшиеся у сцены слушатели отреагировали овациями и криками поддержки.
Конкурс «Интервидение» в этом году проходит 20 сентября на стадионе Live Арена в Подмосковье. Участие в нём принимают 23 исполнителя из разных стран.
Читайте также: