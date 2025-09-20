Ольга Медынич поделилась личными способами борьбы со стрессом и эмоциональным выгоранием

20 сентября 2025, 21:13

Актриса Ольга Медынич рассказала, как важно признавать эмоции

Ольга Медынич (Фото: Instagram* / @medynich)

На церемонии закрытия фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» актриса театра и кино Ольга Медынич рассказала о том, как она справляется с выгоранием и внутренним напряжением.





В беседе с журналистом Super Анной Прониной артистка отметила, что эмоциональное выгорание — естественное состояние, с которым сталкивается каждый человек, и важно не игнорировать собственные чувства. Она подчеркнула, что необходимо давать себе право на слабость и проявление эмоций.



По словам Медынич, в такие моменты полезно мысленно обратиться к себе с простыми словами поддержки.





«Надо просто понять, сесть с собой и сказать: «Ну поплачь». Не нужно делать вид, что мы все такие сильные», — добавила актриса, подчеркнув важность заботы о своём внутреннем ребёнке.