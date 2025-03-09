«Я старше, но он умнее»: победительница шоу «Голос» рассказала об отношениях с сыном Полины Гагариной

Виктория Соломахина и Андрей Кислов (фото: Telegram @solomahina_vika)
Победительница шоу «Голос» Виктория Соломахина похвалила своего возлюбленного, сына Полины Гагариной, который на четыре года младше её.
О романе Андрея Кислова и Виктории Соломахиной стало известно год назад. Пара не любит публично обсуждать свои отношения. Однако в сети не унимаются, указывая на разницу в возрасте и то, что сын певицы пока ещё несовершеннолетний.
По словам Соломахиной, Андрей сейчас больше думает о собственной карьере, а не о совместном будущем с возлюбленной. Но девушка не обижается на него, поскольку и сама сейчас думает только о своём будущем. Пара часто проводит время в музыкальной студии и наслаждается этой романтичной обстановкой.
К слову, Кислов не торопится в отношениях. Он считает, что сначала необходимо встать на ноги и начать полноценно содержать семью, после чего уже играть свадьбу.
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«Я никогда не читаю про себя или про нас комментарии. Для меня это очень больная тема. Я считаю, что любящие друг друга люди должны быть равны по интеллекту. Им не должно быть скучно», – заявил 17-летний Андрей.Виктория тоже старается не принимать близко к сердцу различные сплетни про их отношения.
«Вот эти ваши диванные критики, которые говорят: "Ну как же так, она старше его на столько! Куда родители смотрят?". Он взрослый и умный не на свои года. Прочитал безумное количество литературы, как отечественной, так и зарубежной. И честно, он для меня как Википедия. Я у него что-то спрошу, он отвечает сразу», – отметила Виктория.Сын звезды старается не зависеть от мамы, заявляя, что он абсолютно обычный парень, который живёт свою жизнь. Молодой человек занимается музыкой, пишет аранжировки для певцов и мечтает стать композитором.
По словам Соломахиной, Андрей сейчас больше думает о собственной карьере, а не о совместном будущем с возлюбленной. Но девушка не обижается на него, поскольку и сама сейчас думает только о своём будущем. Пара часто проводит время в музыкальной студии и наслаждается этой романтичной обстановкой.
К слову, Кислов не торопится в отношениях. Он считает, что сначала необходимо встать на ноги и начать полноценно содержать семью, после чего уже играть свадьбу.
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Анастасия Чинкова