20 июля 2026, 17:01

Baza: Полина Лурье уже полгода не может сделать ремонт в бывшей квартире Долиной

Светлана Свириденко (слева) и Полина Лурье (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Полина Лурье уже полгода не может сделать ремонт в квартире в Хамовниках — представленный дизайнерами проект так и не был утверждён. Об этом пишет Baza.