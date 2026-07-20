Полина Лурье уже полгода не может сделать ремонт в бывшей квартире Долиной
Полина Лурье уже полгода не может сделать ремонт в квартире в Хамовниках — представленный дизайнерами проект так и не был утверждён. Об этом пишет Baza.
В январе предпринимательница получила ключи от недвижимости в престижном районе Москвы, которая стала самой обсуждаемой в стране. С этого момента она начала поиск дизайнеров, чтобы полностью изменить интерьер квартиры площадью 236 квадратных метров. Её цель — избавиться от «тяжёлого люкса» и создать пространство в совершенно ином стиле.
Уточняется, что за семь месяцев ни один из предложенных дизайн-проектов не был утверждён. Решение, предложенное дизайнером, не соответствовало видению Лурье. В результате она продолжает искать специалиста, который создаст новый проект. На текущий момент квартира сохраняет интерьеры и предпочтения Ларисы Александровны Долиной.
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