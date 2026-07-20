Стало известно, кто занялся продажей скандальной квартиры Полины Лурье

20 июля 2026, 11:42

Продажей квартиры Лурье занялся коллега риелтора, сопровождавшего первую сделку

Фото: iStock/LENblR

Продажей скандальной квартиры Полины Лурье занялся коллега риелтора, который сопровождал первую сделку — после неё разгорелся конфликт с Ларисой Долиной. Об этом пишет Mash.