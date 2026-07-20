Стало известно, кто занялся продажей скандальной квартиры Полины Лурье
Продажей скандальной квартиры Полины Лурье занялся коллега риелтора, который сопровождал первую сделку — после неё разгорелся конфликт с Ларисой Долиной. Об этом пишет Mash.
Нынешний агент продолжает работать с тем же агентством и регулярно консультируется с коллегой, который проводил первую сделку. Он тщательно выясняет все особенности и подводные камни квартиры. В агентстве до сих пор вспоминают ту историю с улыбкой: после скандала за риелтором закрепилось прозвище «бедный», поскольку всё закончилось волной негативных отзывов.
Сама Лурье, похоже, не возражает против работы с агентством, которое стало участником одной из самых резонансных квартирных историй последних лет. Однако агентство не размещает объявления на сайтах — Полина опасается осуждения.
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