«Высшие силы всё видят»: Полина Максимова финансово пострадала от недобросовестных дизайнеров
36-летняя актриса Полина Максимова призналась, что столкнулась с недобросовестными дизайнерами, однако решила не пытаться их наказать.
Звезда фильма «Адам и Ева» любит облагораживать своё пространство и регулярно тратит значительные суммы на строительные материалы и услуги дизайнеров.
По её словам, ремонт в её домах проходит непрерывно — в квартире, за городом, в другой квартире — и постоянно появляются новые проекты: забор, летняя кухня, баня. Основная часть расходов приходится на дом в Подмосковье.
Максимова подчеркнула, что дизайнеры получили гонорар, но не выполнили свою работу. В программе «Ты не поверишь!» на НТВ актриса отметила, что высшие силы наказывают за зло, и поэтому она не вправе лично наказывать мошенников.
