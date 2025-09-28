Юлия Барановская раскрыла секрет экономного, но разностороннего воспитания детей

28 сентября 2025, 21:27

Юлия Барановская рассказала об увлечениях и образовании своих детей

Юлия Барановская (Фото: Telegram @ybaranovskaya_tv)

Телеведущая и предприниматель Юлия Барановская рассказала в интервью изданию Super.ru о занятиях своих детей. Она сообщила, что у её сыновей разные интересы.





Один сын Барановской увлекается футболом, а другой занимался танцами в коллективе «Непоседы», где изучал вокал, хореографию и актёрское мастерство. При этом телеведущая отметила, что за годы воспитания не заметила резкого роста трат на подготовку к школе и репетиторов.

«Я всегда говорю, что моя первая статья расходов — это мои дети. И для них я ничего не жалею», — заявила Юлия.

«У них и времени-то особо нет. Моя дочь, которая учится в 11 классе, очень много занимается — подготовка к поступлению, теннис, танцы — всё очень насыщенно», — пояснила Барановская.