«Потеряло свой суверенитет»: Никита Михалков высказался о европейском кино

Никита Михалков высказался о зависимости европейского кино от политики
Режиссёр Никита Михалков заявил, что европейский кинематограф потерял суверенитет. Слова Никиты Сергеевича приводит ТАСС.
По мнению Михалкова, зарубежная киноиндустрия теперь подчиняется политическим и идеологическим критериям. Режиссёр напомнил о «мощных художественных явлениях» прошлого, таких как неореализм и французская «новая волна». Он задал вопрос, во что это кино превратилось сегодня.
Кинопродюсер отметил, что для попадания на Каннский кинофестиваль картина теперь должна поднимать «обязательные темы».
«То же самое стало с «Оскаром» — он превратился в премию обкома», — заявил Михалков.Режиссёр убеждён, что культура должна защищать человеческие ценности, а не следовать идеологии.
