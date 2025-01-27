«Все зависит от Трампа»: Ирина Безрукова оценила шансы Юрия Борисова на «Оскар»

Юрий Борисов (Фото: скрин-шот из интервью, 2020 г.)
Получит ли актер Юрий Борисов «Оскара» зависит от президента США Дональда Трампа. Такое предположение изданию Voice сделала актриса Ирина Безрукова.
«Всё зависит даже сейчас больше от Трампа, чем, наверное, от тех, кто принимает решение», — сказала она.По ее мнению, фильм «Анора» стал одним из тех, где русские люди выставлены в негативе.
«Я понимаю, почему американцы сделали ставку на этот фильм. Там же нет ни одного положительного русского персонажа», — пояснила Безрукова.
Она заключила, что Юрий Борисов достоин награды.
Перед этим стилист Кристина Палюткина объяснила, чем Борисову удалось привлечь к себе внимание в Голливуде.
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