«Пришлось поздороваться»: что сказал Борисов об Анджелине Джоли

Юра Борисов (Фото: соцсети)
Актер Юрий Борисов считает американскую актрису Анджелину Джоли своей давней знакомой. Об этом номинированный на «Оскар» артист заявил в беседе с радио ENERGY.
«Это просто моя… Даже не знаю, что вам сказать. Давняя знакомая. Мы просто не могли не поздороваться, потому что мы друг друга давно не видели – целый месяц. Пришлось вот растолкаться и поздороваться. Да не знаю, что вам рассказать! Нет ничего на самом деле такого в этой истории», — пояснил Борисов.
Таким образом он прокомментировал встречу со звездой Голливуда на «Золотом глобусе». Борисов добавил, что знаком с Джоли 15 лет. По его словам, звезда киноленты «Мистер и миссис Смит» подошла к нему сама, чтобы поприветствовать.
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