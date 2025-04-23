«Полный восторг от жизни»: Ксения Собчак снялась с сыном от Виторгана во время сафари

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)
43-летняя журналистка Ксения Собчак опубликовала кадры с 8-летним сыном Платоном в Африке во время сафари. Фотографии сделаны на фоне диких животных.
Собчак выложила кадры с отдыха в личный блог.
Семья проводит время в Ботсване и три дня отвела сафари. Журналистка отметила, что страна в Южной Африке – «это любовь». Сафари подарило «незабываемые детские эмоции».
Ксения Собчак с сыном Платоном(Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)
Собчак снялась в разноцветном пончо, длинной юбке и панаме, сын был одет в белую кофту и брюки песочного цвета.
Напомним, Платон — сын Ксении Собчак от актера Максима Виторгана. Пара заключила брак в 2013 году, но в 2019-м развелась.
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Семья проводит время в Ботсване и три дня отвела сафари. Журналистка отметила, что страна в Южной Африке – «это любовь». Сафари подарило «незабываемые детские эмоции».
Ксения Собчак с сыном Платоном(Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)
«Нет ничего круче, чем видеть этот полный восторг от жизни, животных и всего того, что мы с возрастом уже воспринимаем как должное. Африка напоминает нам о том времени, когда деревья были большими», — призналась Ксения.
Собчак снялась в разноцветном пончо, длинной юбке и панаме, сын был одет в белую кофту и брюки песочного цвета.
Напомним, Платон — сын Ксении Собчак от актера Максима Виторгана. Пара заключила брак в 2013 году, но в 2019-м развелась.
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Ольга Енгалычева