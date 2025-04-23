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«Полный восторг от жизни»: Ксения Собчак снялась с сыном от Виторгана во время сафари

Ксения Собчак выложила фото с сыном с сафари
Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)

43-летняя журналистка Ксения Собчак опубликовала кадры с 8-летним сыном Платоном в Африке во время сафари. Фотографии сделаны на фоне диких животных.
Собчак выложила кадры с отдыха в личный блог.

Семья проводит время в Ботсване и три дня отвела сафари. Журналистка отметила, что страна в Южной Африке – «это любовь». Сафари подарило «незабываемые детские эмоции».

Ксения Собчак с сыном Платоном(Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)


«Нет ничего круче, чем видеть этот полный восторг от жизни, животных и всего того, что мы с возрастом уже воспринимаем как должное. Африка напоминает нам о том времени, когда деревья были большими», — призналась Ксения.

Собчак снялась в разноцветном пончо, длинной юбке и панаме, сын был одет в белую кофту и брюки песочного цвета.

Напомним, Платон — сын Ксении Собчак от актера Максима Виторгана. Пара заключила брак в 2013 году, но в 2019-м развелась.

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#ксения собчак
#ребёнок
#отдых
Бари Алибасов пропустил прощание с директором «На-На» Виталием Фроликовым
23 апреля 2025, 14:44

Бари Алибасов (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Бари Алибасов не приехал на прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым. Продюсер прислал венок с надписью «Дорогому Виталию от Бари», сообщает Telegram-канал SHOT.
Прощание с Фроликовым состоялось в траурном зале Центральной клинической больницы. Церемонию посетили участники коллектива. Певец Михаил Игонин сообщил, что в последний раз разговаривал по телефону с Фроликовым в ночь перед операцией.

«Он сидел и уже будучи практически подготовленным к операции работал, занимался организацией концертов. И мы тепло поговорили. После этого он сказал, что зовут на обследование. Это был наш последний разговор», – рассказал артист.
Участники группы вспомнили, что Фроликов был очень грамотным человеком с отличным чувством юмора. Он умел решать любые проблемы без скандалов, обид и оскорблений, а также всегда был готов оказать помощь.

Напомним, что Фроликов скончался при операции на сердце на 7 году жизни. Ранее сообщалось, что Бари Алибасова «еле успокоили» после новости о смерти директора группы, с которым он дружил 30 лет.

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«Дура»: почему Марина Анисина жалеет о связи с принцем Монако? Подробности первой ночи и грубого расставания
23 апреля 2025, 14:29

Марина Анисина (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Чемпионка мира и Олимпийских игр, известная фигуристка Марина Анисина не раз бывала в центре внимания не только спортивной, но и светской хроники. Одна из самых обсуждаемых историй в её жизни — роман с наследником, а позже князем Монако Альбером II. Подробнее в материале «Радио 1».

Знакомство с принцем

Принц оказался не просто внимательным поклонником её таланта, но и мужчиной, покорённым женской загадкой в рыжих волосах и зелёных глазах. Марина не стесняется вспоминать первую ночь с Альбером — не было страсти с порога, только уважение, нежность и восхищение. Принц восхищался её внешностью и называл «настоящей ундиной». Но, несмотря на романтичное начало, Марина так и не стала княгиней. Позже Альбер женился на совсем другой женщине — южноафриканской пловчихе Шарлен Уиттсток, которая подарила ему законных наследников.

История Анисиной началась не с роскоши, а с чемодана и одиночества. В 17 лет она уехала во Францию без знания языка. Партнёр Илья Авербух предпочёл Иру Лобачеву, а Марина — после боли предательства — сама выбрала нового партнёра, француза Гвендаля Пейзеру. Переехав к его родителям, она быстро «станцевалась» с ним, добилась успеха и даже смогла перевезти в Лион свою маму.

Именно после победы на чемпионате мира в 2000 году в Ницце Анисину с Пейзером пригласили в Монако, где она впервые встретила Альбера. Тогда её сердце было занято хоккеистом Павлом Буре, ради которого она стремилась к золоту Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Победа пришла, но внимания Буре не принесла. Более того, её дружба с одиозным бизнесменом Алимжаном Тохтахуновым, известным как «Тайванчик», втянула её в скандал с обвинениями в подкупе судей. Доказательств не нашли, но репутация пострадала.

(Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Разрыв и брак с Никитой Джигурдой

На фоне этого душевного и профессионального потрясения Альбер вновь появился в жизни Марины. На фестивале спортивного кино в Монако он посадил её рядом с собой и пригласил на ночную прогулку по Монте-Карло. Несмотря на сомнения, она отправилась с ним в клуб, где произошёл даже небольшой скандал с ревнивой итальянкой. Альбер заступился за Марину — и этим окончательно покорил её сердце.

Они провели вместе ночь, после которой он обещал позвонить... и исчез на два месяца. Позже пригласил на съёмки шоу, и начался их двухлетний роман. Марина прилетала в Монако по первому звонку, чувствовала особое отношение окружающих, но во дворце её так и не приняли, с семьёй Альбера не познакомили.

«Я улетела из Монако в приподнятом настроении. Я заново начала жить! Рассказала маме, что за мной ухаживает принц, не став вдаваться в подробности. Кто бы мог подумать, что меня взволнует мужчина, который старше на 17 лет! — делилась я с мамой. — Дура, — вынесла вердикт моя мудрая мама, — у принцев нет возраста!»— вспоминала Марина».

«Он пытался меня скинуть с 14 этажа»: ​Неудачи в личной жизни Юлии Паршуты, пережитый ​абъюз и насилие. Как сейчас живет певица?
«Он пытался меня скинуть с 14 этажа»: ​Неудачи в личной жизни Юлии Паршуты, пережитый ​абъюз и насилие. Как сейчас живет певица?
И хотя принц был внимателен, Марина чувствовала: он не тот, кто способен принадлежать одной женщине. Он не скрывал, что был с другими, интересовался даже личной жизнью её подруг. Периодически в клубах вокруг него крутились толпы девушек, а она — ревновала, страдала и молчала.

Разрыв случился некрасиво. На день рождения Альбера в Альпах Марину поселили не с ним, а с другой девушкой. А в день праздника рядом с принцем уже была новая пассия — официантка из Парижа. Сдерживая эмоции, Анисина уехала. Их отношения закончились навсегда. Альбер стал князем, а спустя время женился на Шарлен. Марина, комментируя эту свадьбу, лишь пожала плечами:

«Шарлен — удачница, но принц — это не про стабильность. Он слишком любит свободу. А я бы такого не вытерпела».
Вскоре Анисина вернулась в Россию и вышла замуж за эксцентричного Никиту Джигурду.

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100 тысяч за идею: Иосиф Пригожин объявил конкурс на концепцию нового альбома Валерии
Иосиф Пригожин объявил конкурс на концепцию нового альбома Валерии
23 апреля 2025, 14:18

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Telegram @valeriyaofficial)

Продюсер Иосиф Пригожин объявил конкурс с призовым фондом в 100 тысяч рублей на самую оригинальную концепцию нового альбома своей супруги, певицы Валерии, и на самый креативный ролик. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Пригожин подчеркнул, что пока идей для нового альбома нет, но он уверен, что и необходимости «у кого-то что-то срисовывать» тоже нет.

«Мы и сами в состоянии что-то новое и интересное придумывать. Я могу объявить конкурс. За лучшую идею гонорар обещаю, кто сделает креативный reels – приходите. От 100 тысяч рублей. Мне пишите в личку в запрещенную сеть», – отметил продюсер.
Пригожин также дал небольшую подсказку: в результате новый альбом должен получиться феерическим.

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#пригожин
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#певица
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Ирина Дубцова рассказала о новом члене семьи, который «смешно крутит попой»
Ирина Дубцова рассказала, что завела котенка
23 апреля 2025, 14:12

Ирина Дубцова (Фото: Инстаграм* @dubtsova_official)

Певица Ирина Дубцова поделилась радостью в связи с пополнением в ее семье. Теперь в ее загородном доме живет котенок породы манчкин из Китая, сообщил журнал «7 дней».
Оказалось, что у сына певицы Артема аллергия на шерсть домашних животных, но наследник живет отдельно, поэтому его состоянию новый член семьи не угрожает.

Дубцова еще не определилась с кличкой для хвостатого.

«Она весит всего 150г. На коротких таких лапках пушистый комок. Построила всех собак, ходит, смешно крутит попой. Уровень милоты просто зашкаливает! Имя придумать не можем, помогите!», — призналась исполнительница хита «О нем».

Котенка Ирина Дубцова выбирала вместе с возлюбленным Дмитрием Ильиным.

Ранее рэпер Natan поделился, что на съемках шоу «Сокровища императора» все складывалась не так уж и гладко, а их отношения с Ириной Дубцовой прошли проверку на прочность.

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#коты
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«До лета я сяду на шпагат»: Пригожин хочет утереть нос Волочковой
Продюсер Пригожин поспорил с семьей, что к лету сядет на шпагат
23 апреля 2025, 14:04

Иосиф Пригожин (фото: Телеграм, @iosifprigozhin)

Продюсер Иосиф Пригожин поспорил с семьей, что к лету сможет сесть на шпагат. Он заявил, что растяжка, которую он делает регулярно, уже помогла ему вылечить зажимы и боли в спине.
«Я сам себе бросил вызов, а заодно всем членам своей семьи. Мы поспорили, что до лета я сяду на шпагат. Детали спора пока озвучивать не буду, но если я проиграю, то обязательно расскажу все», — поделился он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Пригожин отметил, что активно занимается спортом — примерно 2-3 раза в неделю, и совсем не жалеет о том, что решил выбрать здоровый образ жизни. По его словам, даже если он проиграет пари, то это его не расстроит.
«Это кайф, если честно. Мне очень нравится, плевать, если проиграю, главное здесь не это. Было бы клево утереть Волочковой нос, но я пока не спешу», — добавил продюсер.
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#продюсер
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