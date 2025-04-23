Ирина Дубцова рассказала о новом члене семьи, который «смешно крутит попой»

Ирина Дубцова (Фото: Инстаграм* @dubtsova_official)
Певица Ирина Дубцова поделилась радостью в связи с пополнением в ее семье. Теперь в ее загородном доме живет котенок породы манчкин из Китая, сообщил журнал «7 дней».
Оказалось, что у сына певицы Артема аллергия на шерсть домашних животных, но наследник живет отдельно, поэтому его состоянию новый член семьи не угрожает.
Дубцова еще не определилась с кличкой для хвостатого.
Котенка Ирина Дубцова выбирала вместе с возлюбленным Дмитрием Ильиным.
Ранее рэпер Natan поделился, что на съемках шоу «Сокровища императора» все складывалась не так уж и гладко, а их отношения с Ириной Дубцовой прошли проверку на прочность.
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Дубцова еще не определилась с кличкой для хвостатого.
«Она весит всего 150г. На коротких таких лапках пушистый комок. Построила всех собак, ходит, смешно крутит попой. Уровень милоты просто зашкаливает! Имя придумать не можем, помогите!», — призналась исполнительница хита «О нем».
Котенка Ирина Дубцова выбирала вместе с возлюбленным Дмитрием Ильиным.
Ранее рэпер Natan поделился, что на съемках шоу «Сокровища императора» все складывалась не так уж и гладко, а их отношения с Ириной Дубцовой прошли проверку на прочность.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева