«Полное забвение»: стало известно, кто финансирует уехавших в Израиль Пугачёву и Макаревича*
Предприниматель Матус: Невзлин* финансирует Пугачёву и Макаревича*
Бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзлин* спонсирует Аллу Пугачёву, Андрея Макаревича* и других звёзд, покинувших Россию и обосновавшихся в Израиле. Об этом заявил предприниматель Андрей Матус.
По его мнению, россияне уже начали терять интерес к творчеству Макаревича* и Пугачёвой, а вскоре они полностью потеряют свою аудиторию.
«Макаревич как бренчал на гитаре, так и бренчит в своей тусовке. Но это никому не интересно, и это существует только в их кодле... Макаревич собирал какие-то площадки в Израиле? Нет. В Европе? Нет. Скоро вы все о них начнёте забывать. Они теряют свою аудиторию. Как только они потеряют её окончательно, Невзлин* перестанет их финансировать. Полное забвение», — заявил Матус в интервью RT.
Он уточнил, что Невзлин* финансирует кроме Пугачевой и Макаревича* также финансирует Максима Галкина*, Семёна Слепакова* и группу «Би-2».
Ранее Матус заявил, что интервью Пугачёвой, в котором она лестно отзывалась о первом президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия** Джохаре Дудаеве, стало для неё «имиджевым самоубийством».