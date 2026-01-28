«Полное забвение»: стало известно, кто финансирует уехавших в Израиль Пугачёву и Макаревича*

28 января 2026, 22:19

Предприниматель Матус: Невзлин* финансирует Пугачёву и Макаревича*

Алла Пугачева (Фото: Instagram***/@alla_orfey)

Бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзлин* спонсирует Аллу Пугачёву, Андрея Макаревича* и других звёзд, покинувших Россию и обосновавшихся в Израиле. Об этом заявил предприниматель Андрей Матус.





По его мнению, россияне уже начали терять интерес к творчеству Макаревича* и Пугачёвой, а вскоре они полностью потеряют свою аудиторию.





«Макаревич как бренчал на гитаре, так и бренчит в своей тусовке. Но это никому не интересно, и это существует только в их кодле... Макаревич собирал какие-то площадки в Израиле? Нет. В Европе? Нет. Скоро вы все о них начнёте забывать. Они теряют свою аудиторию. Как только они потеряют её окончательно, Невзлин* перестанет их финансировать. Полное забвение», — заявил Матус в интервью RT.

**Чеченская Республика Ичкерия (ЧРИ) — запрещенная в России террористическая организация

***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская