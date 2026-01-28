«Не только Галкин»*: Олег Меньшиков в новом образе покорил публику и Пугачёву

28 января 2026, 17:24

Алла Пугачёва оценила новый образ Олега Меньшикова

Алла Пугачёва (Фото: кадр из интервью YouTube-канала «Скажи Гордеевой*»)

Певица Алла Пугачёва оставила комплимент Олегу Меньшикову под его новой фотографией. Актёр разместил снимок в социальной сети, продемонстрировав стильный образ.





На фотографии 65-летний Меньшиков выглядит элегантно. Он выбрал модные широкие брюки, дополнил их брендовым пуловером и несколькими украшениями.

Олег Меньшиков (Фото: Telegram @olegmenshikovru) Публикация собрала множество восторженных отзывов от подписчиков. Среди тех, кто отреагировал на фото, была и Пугачёва.

«Какие красивые руки у обладателя таких шикарных украшений. Браво!» — написала 76-летняя певица.