Достижения.рф

«Не только Галкин»*: Олег Меньшиков в новом образе покорил публику и Пугачёву

Алла Пугачёва оценила новый образ Олега Меньшикова
Алла Пугачёва (Фото: кадр из интервью YouTube-канала «Скажи Гордеевой*»)

Певица Алла Пугачёва оставила комплимент Олегу Меньшикову под его новой фотографией. Актёр разместил снимок в социальной сети, продемонстрировав стильный образ.



На фотографии 65-летний Меньшиков выглядит элегантно. Он выбрал модные широкие брюки, дополнил их брендовым пуловером и несколькими украшениями.

Олег Меньшиков (Фото: Telegram @olegmenshikovru)
Публикация собрала множество восторженных отзывов от подписчиков. Среди тех, кто отреагировал на фото, была и Пугачёва.
«Какие красивые руки у обладателя таких шикарных украшений. Браво!» — написала 76-летняя певица.
Ранее Примадонна прокомментировала фото Максима Галкина* в облегающем трико. После той публикации в блоге юмориста многие пользователи начали шутить о появлении нового секс-символа в соцсетях.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0