«Не только Галкин»*: Олег Меньшиков в новом образе покорил публику и Пугачёву
Алла Пугачёва оценила новый образ Олега Меньшикова
Певица Алла Пугачёва оставила комплимент Олегу Меньшикову под его новой фотографией. Актёр разместил снимок в социальной сети, продемонстрировав стильный образ.
На фотографии 65-летний Меньшиков выглядит элегантно. Он выбрал модные широкие брюки, дополнил их брендовым пуловером и несколькими украшениями.
Публикация собрала множество восторженных отзывов от подписчиков. Среди тех, кто отреагировал на фото, была и Пугачёва.
«Какие красивые руки у обладателя таких шикарных украшений. Браво!» — написала 76-летняя певица.Ранее Примадонна прокомментировала фото Максима Галкина* в облегающем трико. После той публикации в блоге юмориста многие пользователи начали шутить о появлении нового секс-символа в соцсетях.