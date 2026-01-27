«PRO MAX»: Максим Галкин* стал новым секс-символом в соцсетях

27 января 2026, 20:16

Максим Галкин* получил волну одобрения после смены имиджа

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Комик Максим Галкин* получил множество откликов в социальных сетях после того, как изменил имидж. Блогер Анастасия Скорлова опубликовала пост в своём блоге, где обратила на это внимание.





26 января Галкин* опубликовал снимки, на которых он изображён в облегающем термобелье. Многие пользователи отметили, что 49-летний артист выглядит очень молодо. В комментариях его называли новым секс-символом.

«Как вам версия PRO MAX? Максим Александрович Галкин*, извинитесь. У меня вся лента с самого утра в его фотках, не думала, что когда-то буду завидовать самой Алле Борисовне. Моё почтение», — написала Скорлова.