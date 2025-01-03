Мать умерла от наркотиков, отец бросил: с кем сейчас живет внук Марии Шукшиной

Мария Шукшина и Макар Касаткин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Мария Шукшина успела построить не только успешную карьеру, но и воспитать четверых детей. Однако далеко не у всех наследников знаменитого семейства дела идут хорошо. В последнее время общественность волнует ситуация, в которую попал старший сын Марии Шукшиной Макар. Его бывшая возлюбленная Фрейя Зильбер (настоящее имя — Анастасия Волкова) была найдена мертвой 22 декабря 2024 года, и теперь их общий ребенок, по слухам, остался совсем один.
О том, с кем останется сын Макара Касаткина, от чего умерла Фрейя Зильбер и найдут ли ребенку опекуна — в материале «Радио 1».
Самым проблемным наследником в семье Шукшиных является 27-летний Макар, рожденный от второго мужа Марии – Алексея Касаткина. По мнению окружения знаменитой семьи, причиной тяжелого характера мужчины стало непростое детство. Отношения его родителей были далеки от идеала, хотя на публике Мария делала вид, что все хорошо.
Много лет спустя дочь актрисы от первого брака Анна придет на телепередачу и раскроет правду: мама и отчим часто и громко ругались, а иногда даже и дрались. Однажды утром Анна проснулась и увидела, что вся стена была в крови, кругом было много битого стекла, однако дома при этом никого не оказалось. При этом сам Алексей Касаткин никак не прокомментировал это заявление. После развода Касаткин и вовсе попытаться отобрать у Шукшиной сына. Однажды он просто посадил Макара и увез в неизвестном направлении. Шукшина отправилась искать ребенка и нашла его на даче у свекрови. Добровольно мальчика актрисе никто не отдал. После этого она вызвала правоохранителей, которые и помогли ей вернуть Макара.
Когда Макар повзрослел, то стал встречаться с девушкой сомнительной репутации — Фрейей Зильбер. Вскоре она забеременела и родила ребенка, которого назвали Марком. Молодой отец не спешил жениться на девушке, а позже и вовсе выгнал ее с младенцем из дома. В 2017 году Фрейя пришла на телепередачу, где рассказала свою печальную историю, именно тогда о скандальном сыне Шукшиной и узнала вся страна.
При этом девушка сама обратилась в программу, чтобы ей оказали помощь. По ее словам, новость о будущем ребенке расстроила Макара. Фрейя рассказала, что во время отношений Макар избивал. Более того, он заявил, что ребенок не от него и требовал сделать аборт. Позже сама Мария Шукшина вступится за сына и также не будет принимать этого ребенка.
Помимо этой скандальной истории последовало еще одно заявление о том, что Макар Касаткин ведет разгульный образ жизни и не только злоупотребляет запрещенными веществами, но еще и торгует ими. Причем он также подсадил на эти вещества и саму Зильбер.
После выхода телепередачи силовики устроили обыск в квартире Касаткина, однако не нашли никаких наркотиков. Уголовное дело против Макара возбуждать не стали, однако репутация семейства была снова испорчена. Парень потом еще долгое время не комментировал происходящее.
Примечательно, что по результата ДНК-теста было установлено, что Макар является биологическим отцом ребенка Фрейи. После рождения сына девушка отдала его на попечение отцу, затем легла в клинику для наркозависимых. Когда она закончила курс лечения, то не стала забирать себе ребенка.
Когда Мария Шукшина узнала результаты теста, она сразу сообщила об этом в соцсетях. Там актриса подтвердила, что Марк — ее внук, и Макар будет платить на него алименты. Макар и Мария смогли познакомиться с Макаром только спустя время. Артистка утверждала, что у Фрейи якобы был контракт, по которому встреча сына с отцом и другими родственниками по линии отца могла произойти только перед телекамерами. Увиделись они лишь тогда, когда истек срок этого договора.
С рождением сына отношения между Макаром и Фрейей не стали лучше. В 2019 году молодой человек женился на косметологе Илоне Александровой, которая стала воспитывать ребенка Макара и стала ему настоящей мамой. Однако брак пары продержался недолго, и вскоре они развелись. После расставания малыш перешел на попечение нянь в дом Шукшиных.
Сам горе-отец никак не принимает участие в воспитании ребенка и даже не хочет его видеть.
Помимо скандала с ребенком, публику заинтересовал вопрос: кто же такая Фрейя Зильбер? История девушки про наркотики не внушала оптимизма по поводу того, насколько хорошей матерью она может стать для ребенка.
Фрейя Зильбер (настоящее имя — Анастасия Волкова) родилась в Барнауле в 1998 году. Марк является ее вторым ребенком. Впервые она стала мамой еще в 14 лет, ребенка Фрейя отдала на воспитание своей матери. После этого девушка с чистой совестью поехала покорять Москву. В столице Фрейя стала секс-работницей, а в свободное время пила спиртное и употребляла наркотики.
После такой биографии остается только догадываться, где и при каких обстоятельствах она познакомилась с Макаром. По слухам, Фрейя сразу так сильно очаровала парня, что он предложил ей жить вместе в квартире на Таганке. Тем не менее счастья в этой паре не было изначально. Девушка не отличалась тихим и спокойным нравом, да и сам Макар является непростым человеком. Они все время ссорились и скандалили. Зильбер даже несколько раз обращалась в полицию и обвиняла возлюбленного в домашнем насилии. В какой-то момент Макару надоели эти страсти, и он просто выставил Фрейю за дверь после очередной стычки.
Тогда девушка была уже беременна на ранних сроках, и после выдворения из квартиры она тут же пошла на телепередачу. Кстати говоря, в одном из шоу потом принимала участие мама девушки – Наталья Волкова. Она крайне негативно отозвалась о дочери, ведь она оставила свою маленькую дочь на нее. Сама девочка же даже не считает Фрейю своей мамой, ее она называет сестрой. Настоящей мамой для малышки стала именно бабушка, которая ее воспитывает.
В декабре этого года СМИ облетела жуткая новость: тело Фрейи Зильбер обнаружили в квартире на улице Народной в Санкт-Петербурге. Там она употребляла наркотики, что подтверждали найденные предметы.
Позже выяснилось, девушка умерла от передозировки. Известно, что в той квартире был найден еще один труп — 32-летнего мужчины. С ними была также еще одна девушка. Ее доставили в больницу с отравлением в тяжелом состоянии. На сегодняшний день сыну Фрейи, Марку, 6 лет. Он воспитывается нянями. Однако остается неизвестным, кого назначат опекуном мальчика.
Читайте также:
«Пришла как на похороны»: Пугачева в черном шокировала публику, что произошло во время празднования Нового года
Сын Яниса Тиммы может претендовать на квартиру Седоковой: почему она хотела забрать телефон покойного
Брак с разведчиком, измены и сын от Лещенко: тайны бурной личной жизни Валентины Толкуновой
Развод родителей, драки и похищение: как прошло детство Макара Касаткина
Самым проблемным наследником в семье Шукшиных является 27-летний Макар, рожденный от второго мужа Марии – Алексея Касаткина. По мнению окружения знаменитой семьи, причиной тяжелого характера мужчины стало непростое детство. Отношения его родителей были далеки от идеала, хотя на публике Мария делала вид, что все хорошо.
Много лет спустя дочь актрисы от первого брака Анна придет на телепередачу и раскроет правду: мама и отчим часто и громко ругались, а иногда даже и дрались. Однажды утром Анна проснулась и увидела, что вся стена была в крови, кругом было много битого стекла, однако дома при этом никого не оказалось. При этом сам Алексей Касаткин никак не прокомментировал это заявление. После развода Касаткин и вовсе попытаться отобрать у Шукшиной сына. Однажды он просто посадил Макара и увез в неизвестном направлении. Шукшина отправилась искать ребенка и нашла его на даче у свекрови. Добровольно мальчика актрисе никто не отдал. После этого она вызвала правоохранителей, которые и помогли ей вернуть Макара.
Отношения Касаткина с наркоманкой
Когда Макар повзрослел, то стал встречаться с девушкой сомнительной репутации — Фрейей Зильбер. Вскоре она забеременела и родила ребенка, которого назвали Марком. Молодой отец не спешил жениться на девушке, а позже и вовсе выгнал ее с младенцем из дома. В 2017 году Фрейя пришла на телепередачу, где рассказала свою печальную историю, именно тогда о скандальном сыне Шукшиной и узнала вся страна.
Андрей Малахов и Фрейя Зильбер (Фото: соцсети)
При этом девушка сама обратилась в программу, чтобы ей оказали помощь. По ее словам, новость о будущем ребенке расстроила Макара. Фрейя рассказала, что во время отношений Макар избивал. Более того, он заявил, что ребенок не от него и требовал сделать аборт. Позже сама Мария Шукшина вступится за сына и также не будет принимать этого ребенка.
Помимо этой скандальной истории последовало еще одно заявление о том, что Макар Касаткин ведет разгульный образ жизни и не только злоупотребляет запрещенными веществами, но еще и торгует ими. Причем он также подсадил на эти вещества и саму Зильбер.
«Я употребляла, у меня появилась тяга к веществам, потом поняла, что дело идет не туда, и, чтобы не сорваться, я попросила помощи...», — говорила она в эфире.
После выхода телепередачи силовики устроили обыск в квартире Касаткина, однако не нашли никаких наркотиков. Уголовное дело против Макара возбуждать не стали, однако репутация семейства была снова испорчена. Парень потом еще долгое время не комментировал происходящее.
Примечательно, что по результата ДНК-теста было установлено, что Макар является биологическим отцом ребенка Фрейи. После рождения сына девушка отдала его на попечение отцу, затем легла в клинику для наркозависимых. Когда она закончила курс лечения, то не стала забирать себе ребенка.
Когда Мария Шукшина узнала результаты теста, она сразу сообщила об этом в соцсетях. Там актриса подтвердила, что Марк — ее внук, и Макар будет платить на него алименты. Макар и Мария смогли познакомиться с Макаром только спустя время. Артистка утверждала, что у Фрейи якобы был контракт, по которому встреча сына с отцом и другими родственниками по линии отца могла произойти только перед телекамерами. Увиделись они лишь тогда, когда истек срок этого договора.
С рождением сына отношения между Макаром и Фрейей не стали лучше. В 2019 году молодой человек женился на косметологе Илоне Александровой, которая стала воспитывать ребенка Макара и стала ему настоящей мамой. Однако брак пары продержался недолго, и вскоре они развелись. После расставания малыш перешел на попечение нянь в дом Шукшиных.
Сам горе-отец никак не принимает участие в воспитании ребенка и даже не хочет его видеть.
Кто такая Фрейя Зильбер
Помимо скандала с ребенком, публику заинтересовал вопрос: кто же такая Фрейя Зильбер? История девушки про наркотики не внушала оптимизма по поводу того, насколько хорошей матерью она может стать для ребенка.
Фрейя Зильбер с сыном (Фото: соцсети)
Фрейя Зильбер (настоящее имя — Анастасия Волкова) родилась в Барнауле в 1998 году. Марк является ее вторым ребенком. Впервые она стала мамой еще в 14 лет, ребенка Фрейя отдала на воспитание своей матери. После этого девушка с чистой совестью поехала покорять Москву. В столице Фрейя стала секс-работницей, а в свободное время пила спиртное и употребляла наркотики.
После такой биографии остается только догадываться, где и при каких обстоятельствах она познакомилась с Макаром. По слухам, Фрейя сразу так сильно очаровала парня, что он предложил ей жить вместе в квартире на Таганке. Тем не менее счастья в этой паре не было изначально. Девушка не отличалась тихим и спокойным нравом, да и сам Макар является непростым человеком. Они все время ссорились и скандалили. Зильбер даже несколько раз обращалась в полицию и обвиняла возлюбленного в домашнем насилии. В какой-то момент Макару надоели эти страсти, и он просто выставил Фрейю за дверь после очередной стычки.
Тогда девушка была уже беременна на ранних сроках, и после выдворения из квартиры она тут же пошла на телепередачу. Кстати говоря, в одном из шоу потом принимала участие мама девушки – Наталья Волкова. Она крайне негативно отозвалась о дочери, ведь она оставила свою маленькую дочь на нее. Сама девочка же даже не считает Фрейю своей мамой, ее она называет сестрой. Настоящей мамой для малышки стала именно бабушка, которая ее воспитывает.
Смерть Фрейи Зильбер
В декабре этого года СМИ облетела жуткая новость: тело Фрейи Зильбер обнаружили в квартире на улице Народной в Санкт-Петербурге. Там она употребляла наркотики, что подтверждали найденные предметы.
Позже выяснилось, девушка умерла от передозировки. Известно, что в той квартире был найден еще один труп — 32-летнего мужчины. С ними была также еще одна девушка. Ее доставили в больницу с отравлением в тяжелом состоянии. На сегодняшний день сыну Фрейи, Марку, 6 лет. Он воспитывается нянями. Однако остается неизвестным, кого назначат опекуном мальчика.
Читайте также:
«Пришла как на похороны»: Пугачева в черном шокировала публику, что произошло во время празднования Нового года
Сын Яниса Тиммы может претендовать на квартиру Седоковой: почему она хотела забрать телефон покойного
Брак с разведчиком, измены и сын от Лещенко: тайны бурной личной жизни Валентины Толкуновой
Екатерина Коршунова