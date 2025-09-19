«С милой улыбкой гнобит»: Шаляпин взорвался из-за скандального интервью Стрелец
После интервью с российской актрисой Олесей Иванченко в социальных сетях начали критиковать журналистку Надежду Стрелец. В опубликованных отрывках беседы видно, что Стрелец несколько раз перебивает Иванченко и принижает её успехи. Певец Прохор Шаляпин прокомментировал действия журналистки.
В разговоре с Общественной Службой Новостей он выразил возмущение её методами. Шаляпин заявил, что Надежда Стрелец давно отошла от образа безобидной ведущей. Он отметил, что если раньше её стиль казался мягким и этичным, то теперь она «гнобит человека с милым лицом и улыбкой».
Певец добавил, что во время интервью с Иванченко он заметил со стороны Стрелец зависть и высокомерие. Шаляпин назвал беседу больше «прожаркой», чем профессиональным разговором.
«Там уровень агрессии чрезмерен. Надежда просто пала в моих глазах. И я ни за что к ней не пойду после такого поведения», — заявил Прохор.Надежда Стрелец никак не отреагировала на критику зрителей.