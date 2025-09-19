Достижения.рф

«С милой улыбкой гнобит»: Шаляпин взорвался из-за скандального интервью Стрелец

Прохор Шаляпин раскритиковал стиль Надежды Стрелец после интервью с Иванченко
Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

После интервью с российской актрисой Олесей Иванченко в социальных сетях начали критиковать журналистку Надежду Стрелец. В опубликованных отрывках беседы видно, что Стрелец несколько раз перебивает Иванченко и принижает её успехи. Певец Прохор Шаляпин прокомментировал действия журналистки.



В разговоре с Общественной Службой Новостей он выразил возмущение её методами. Шаляпин заявил, что Надежда Стрелец давно отошла от образа безобидной ведущей. Он отметил, что если раньше её стиль казался мягким и этичным, то теперь она «гнобит человека с милым лицом и улыбкой».

Певец добавил, что во время интервью с Иванченко он заметил со стороны Стрелец зависть и высокомерие. Шаляпин назвал беседу больше «прожаркой», чем профессиональным разговором.

«Там уровень агрессии чрезмерен. Надежда просто пала в моих глазах. И я ни за что к ней не пойду после такого поведения», — заявил Прохор.
Надежда Стрелец никак не отреагировала на критику зрителей.
Ольга Щелокова

