«С милой улыбкой гнобит»: Шаляпин взорвался из-за скандального интервью Стрелец

19 сентября 2025, 20:35

Прохор Шаляпин раскритиковал стиль Надежды Стрелец после интервью с Иванченко

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

После интервью с российской актрисой Олесей Иванченко в социальных сетях начали критиковать журналистку Надежду Стрелец. В опубликованных отрывках беседы видно, что Стрелец несколько раз перебивает Иванченко и принижает её успехи. Певец Прохор Шаляпин прокомментировал действия журналистки.





В разговоре с Общественной Службой Новостей он выразил возмущение её методами. Шаляпин заявил, что Надежда Стрелец давно отошла от образа безобидной ведущей. Он отметил, что если раньше её стиль казался мягким и этичным, то теперь она «гнобит человека с милым лицом и улыбкой».



Певец добавил, что во время интервью с Иванченко он заметил со стороны Стрелец зависть и высокомерие. Шаляпин назвал беседу больше «прожаркой», чем профессиональным разговором.

«Там уровень агрессии чрезмерен. Надежда просто пала в моих глазах. И я ни за что к ней не пойду после такого поведения», — заявил Прохор.

