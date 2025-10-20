Половина зрителей ушла с концерта пьяного Григория Лепса во Владивостоке
Концерт Григория Лепса во Владивостоке, собравший около 42 миллионов рублей, завершился скандалом. Как выяснил Telegram-канал Readovka, почти половина зала покинула мероприятие до его окончания, пожаловавшись на качество выступления и состояние артиста.
По словам очевидцев, певец вышел на сцену в нетрезвом виде, пел с трудом и нецензурно выражался, несмотря на возрастное ограничение 12+. Зрители также жаловались на плохой звук и дезорганизацию концерта. Цены на билеты варьировались от 3,2 до 20 тысяч рублей.
Некоторые поклонники предположили, что поведение исполнителя связано с плохим самочувствием, подчеркнув, что он всё же исполнил 32 песни. Однако для многих зрителей «экстравагантное шоу» оказалось разочарованием, и они предпочли покинуть зал раньше времени.
