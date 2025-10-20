Половина зрителей ушла с концерта пьяного Григория Лепса во Владивостоке

20 октября 2025, 12:45

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Концерт Григория Лепса во Владивостоке, собравший около 42 миллионов рублей, завершился скандалом. Как выяснил Telegram-канал Readovka, почти половина зала покинула мероприятие до его окончания, пожаловавшись на качество выступления и состояние артиста.