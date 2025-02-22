Сын Михаила Круга рассекретил отношения с девушкой, которую выбрал на шоу «Давай поженимся!»

Александр Круг (фото: Telegram @sashavorobev)
Сын Михаила Круга был одним из самых ярких участников проекта «Новая Фабрика звезд». В прошлом году он признался, что безумно любил одну девушку, но они расстались.
После Александр Круг нашёл новую избранницу, но и эти отношения потерпели крах. В июле 2024 года он рассказывал, что они не сошлись характерами, к тому же, оба были нацелены на построение карьеры.
Тогда 22-летний певец решил принять участие в программе «Давай поженимся!», куда пришёл вместе с мамой Ириной Круг в конце декабря прошлого года.
В итоге на шоу Александр выбрал 22-летнюю Ульяну Сытинову, которая работает стилистом. Девушка рассказала, что ранее состояла в отношениях, но молодой человек плохо относился к ней и жил за её счёт.
Выяснилось, что сын Михаила Круга смог после участия в программе построить отношения с Ульяной. Накануне певец в личном блоге опубликовал видео, на котором прижимает избранницу к себе, а она его нежно целует. Тот же ролик представила у себя в блоге Сытинова.
Один из поклонников Александра раскритиковал видео, заявив, что его отец никогда бы не выложил такой ролик. Однако другие пользователи поспешили защитить молодого человека.
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Тогда 22-летний певец решил принять участие в программе «Давай поженимся!», куда пришёл вместе с мамой Ириной Круг в конце декабря прошлого года.
В итоге на шоу Александр выбрал 22-летнюю Ульяну Сытинову, которая работает стилистом. Девушка рассказала, что ранее состояла в отношениях, но молодой человек плохо относился к ней и жил за её счёт.
Выяснилось, что сын Михаила Круга смог после участия в программе построить отношения с Ульяной. Накануне певец в личном блоге опубликовал видео, на котором прижимает избранницу к себе, а она его нежно целует. Тот же ролик представила у себя в блоге Сытинова.
Один из поклонников Александра раскритиковал видео, заявив, что его отец никогда бы не выложил такой ролик. Однако другие пользователи поспешили защитить молодого человека.
«В что такого в этом видео? Разврат? Пошлость? Обнаженка? Насилие? Я просто посмотрела видео и порадовалась. Даже не задумалась ни о чем плохом. Что за умение находить гадости в радостях других людей», «Отец бы порадовался за сына и за его выбор», «Во-первых, они молодые люди и им хочется красивых образов, видео и фото. Во-вторых, его отец тоже очень много и фотографировался и снимался на камеру со своей красавицей Ириной, изучите архивы», – написали поклонники.Читайте также:
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Анастасия Чинкова