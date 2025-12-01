Сергей Светлаков заработал почти миллиард рублей на кино
Сергей Светлаков стремительно укрепляет статус одного из самых финансово успешных российских артистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Если ранее он привлекал внимание доходами от горнодобывающего бизнеса, то теперь впечатляющие результаты демонстрирует его деятельность в сфере кино.
Кинокомпания артиста ООО «Студия Свердловск» показала стремительный рост — её выручка увеличилась до 949 миллионов рублей, а прибыль составила 35 миллионов. Для Светлакова этот проект особенно значим, ведь в отличие от горнодобывающей компании, здесь он выступает единственным владельцем и руководителем, полностью контролируя бизнес.
