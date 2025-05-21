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«Уж пельмени ребенку можно налепить домашние»: Ольга Орлова столкнулась с хейтом из-за рациона дочери

Ольга Орлова ответила на хейт из-за кормления дочери покупными пельменями
Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)

Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)

Певица Ольга Орлова все время показывает, как ест ее двухлетняя дочь. Она всегда отмечает, что у наследницы отменный аппетит, и она почти всеядна.
Недавно Орлова поделилась видео с жующей пельмени дочерью. Тогда подписчики начали задавать вопросы о происхождении продукта. Телеведущая ответила, что пельмени покупные, а не домашние.

После такого признания некоторые фолловеры осудили Ольгу.

«С вашими доходами давно бы нашли поваров, они бы вам регулярно делали пельмени из домашнего мяса и тоненькое тесто без добавок», «Мы только сами лепим. У вас столько персонала, уж пельмени ребенку можно налепить домашние», «Ольга, у вас столько нянек — можно и налепить», «Интересно, Ольга хоть раз в жизни сама лепила?», «В любых полуфабрикатах, даже дорогих, есть вредные добавки. И неизвестно, что вместо мяса», — написали обеспокоенные подписчики Телеграм-канала певицы.

Дочь Ольги Орловой Анна (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)


Орлова уточнила, что не видит ничего зазорного в таких приемах пищи. Она и сама в малолетстве ела покупные пельмени, а вот самодельных отведать удавалось редко из-за высокой нагруженности родителей.

«Считаю, что самое неблагодарное блюдо — домашние пельмени: лепишь весь день, а съедается все за десять минут», — выразила свое мнение Ольга.

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Прохор Шаляпин, объявивший о поиске работы, неожиданно раскрыл огромный заработок
Прохор Шаляпин заявил, что очень хорошо зарабатывает
21 мая 2025, 20:09

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* @shalyapin_official)

Пару дней назад певец Прохор Шаляпин шокировал поклонников заявлением о поиске работы. Артист, ранее утверждавший, что «создан для счастья, любви и удовольствия», внезапно попросил прислать ему интересные вакансии.
Сегодня же выяснилось, что объявление, которое Прохор никак не объяснил, на самом деле связано с рекламной интеграцией. Артист отметил, что денег ему и так хватает. В связи с этим он отказался от работы на телеканале «360», журналисты которого попросили прокомментировать ситуацию. Шаляпин убеждён, что работникам СМИ и не снились те суммы, которое он получает из своих источников.

«Спасибо, я хорошо зарабатываю, слава богу. На телеканале я столько не заработаю, даже если за десятерых буду работать», – убеждён певец.
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«Наша маленькая победа»: певица Пелагея выиграла суд против мужа, запретившего вывозить дочь за границу
Пелагея добилась в суде разрешения на вывоз дочери за границу
21 мая 2025, 19:55

Пелагея (фото: Instagram* @pelageya_insta)

Певице Пелагее удалось через суд добиться временного разрешения на выезд за границу для восьмилетней дочери Таисии. Ранее покидать территорию России ей запретил отец, хоккеист Иван Телегин.
Адвокат артистки Филипп Рябченко уточнил, что дочь Пелагеи теперь сможет выезжать за границу, но исключительно временно.

«Наша сегодняшняя маленькая победа позволила временно снять запрет на выезд Таси, который поставил её отец. Но, к сожалению, это ещё не финал», – заявил правозащитник, слова которого приводит StarHit.
Таисия (фото: Instagram* @pelageya_insta)

Рябченко добавил, что в скором времени певицы предстоит встретиться с бывшим супругом в апелляции, где он отстаивает из своих прав и обязанностей только запрет на выезд дочери. При этом от уплаты алиментов Телегин уклоняется почти год.

Также последний раз он видел дочь аж два года назад, а после начала судебных разбирательств перестал общаться с Таисией и по телефону. При этом защитник Пелагеи подчеркнул, что она никогда не выступала против встреч ребёнка с отцом.

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#ребёнок
#суд
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Яна Рудковская заступилась за Николь Кидман после её конфуза с париком на Каннском кинофестивале
Рудковская заступилась за Кидман после её конфуза с париком
21 мая 2025, 19:30

Яна Рудковская (Фото: Instagram* @rudkovskayaofficial)

Николь Кидман попала в неловкую ситуацию на кинофестивале в Каннах. 57-летнюю актрису подвёл парик, который не остался незамеченным.
Голливудская звезда оконфузилась перед журналистами. Она вышла на дорожку в облегающем красном платье из кружева без рукавов и с высоким воротом. Однако подвёл актрису не наряд, а парик.

Дело в том, что фотографы запечатлели, как из-под идеально прямых волос рыжего оттенка выглянули отличающиеся цветом натуральные волосы Кидман. При этом артистка вела себя, как ни в чём не бывало. Возможно, она только потом заметила недочёт в образе.

В СМИ активно обсуждался этот инцидент. Присоединилась и продюсер Яна Рудковская, которая поспешила заступиться за актрису.

«Читаю заголовки про Николь Кидман и её съехавший парик в Каннах. И думаю, а с чего вдруг ношение парика у звёзд стало какой-то сенсацией? Николь и не скрывает, что она носит парики. Да, в этот раз получилось немного небрежно, пробор выглядел асимметрично. Провалы бывают у всех», – написала жена Евгения Плющенко в своём Telegram-канале.
Яна подчеркнула, что звёзды ежедневно подвергают свои волосы многочисленным манипуляциям, в результате которых с годами состояние волос сильно ухудшается. В связи с этим, многие знаменитости начали использовать парики. В качестве примера Рудковская привела Рианну, Леди Гагу, Бейонсе и Шер.

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Екатерина Мизулина об участии SHAMAN в «Интервидении»: «Я верю в его победу»
Екатерина Мизулина заявила, что верит в победу SHAMAN в «Интервидении»
21 мая 2025, 18:54

SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина (Фото: Телеграм @shaman_channel)

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала своего возлюбленного певца SHAMAN, который примет участие в «Интервидении».
Общественница подчеркнула, что пришло время забыть о «Евровидении», так как на нем уже нет ничего интересного, а участники «странные».

Екатерина Мизулина полагает, что «Интервидение» в РФ пройдет на высшем уровне.

«Я горжусь тем, что в этом году Россию на конкурсе будет представлять SHAMAN. Я верю в его победу, как верят и миллионы россиян», — призналась глава Лиги безопасного интернета в своем Телеграм-канале.

Со слов Екатерины Мизулиной, она собирается поддерживать возлюбленного, когда конкурс начнется.

Напомним, на конкурсе «Интервидение-2025» ожидают увидеть свыше 20 государств, включая страны БРИКС (Южная Африка, Китай, Индия, Бразилия), СНГ, Латинская Америка, Азия, Африка.

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#конкурс
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#shaman
#екатерина мизулина
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Егор Крид начнет продавать ювелирные изделия и нижнее белье
Егор Крид зарегистрировал товарный знак в Роспатенте
21 мая 2025, 18:51

Егор Крид (Фото: Инстаграм* @egorkreed)

Певец Егор Крид (Егор Булаткин) может начать продавать ювелирные изделия и кожаные сумки, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Отмечалось, что Роспатент согласовал заявку исполнителя хита «Потрачу». Сейчас у Егора Крида есть товарный знак Menshechem3, под которым он имеет право торговать ювелирными изделиями, аксессуарами, часами, кожаной галантереей и нижним бельем.

Ранее Роспатент не разрешил певцу SHAMAN зарегистрировать товарный знак «Я русский» на алкоголь, чтобы не оскорбить чувство достоинства россиян, сообщал Телеграм-канал Baza. Ярослав Дронов хотел зарегистрировать товарный знак «Я русский» в октябре 2024 года. Он подал две заявки: одна касалась алкоголя, а вторая включала в себя 17 категорий товаров и услуг. Однако по обеим артист получил отказ от Роспатента.

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#торговля
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