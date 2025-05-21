«Уж пельмени ребенку можно налепить домашние»: Ольга Орлова столкнулась с хейтом из-за рациона дочери

Ольга Орлова (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)
Певица Ольга Орлова все время показывает, как ест ее двухлетняя дочь. Она всегда отмечает, что у наследницы отменный аппетит, и она почти всеядна.
Недавно Орлова поделилась видео с жующей пельмени дочерью. Тогда подписчики начали задавать вопросы о происхождении продукта. Телеведущая ответила, что пельмени покупные, а не домашние.
После такого признания некоторые фолловеры осудили Ольгу.
Дочь Ольги Орловой Анна (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)
Орлова уточнила, что не видит ничего зазорного в таких приемах пищи. Она и сама в малолетстве ела покупные пельмени, а вот самодельных отведать удавалось редко из-за высокой нагруженности родителей.
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После такого признания некоторые фолловеры осудили Ольгу.
«С вашими доходами давно бы нашли поваров, они бы вам регулярно делали пельмени из домашнего мяса и тоненькое тесто без добавок», «Мы только сами лепим. У вас столько персонала, уж пельмени ребенку можно налепить домашние», «Ольга, у вас столько нянек — можно и налепить», «Интересно, Ольга хоть раз в жизни сама лепила?», «В любых полуфабрикатах, даже дорогих, есть вредные добавки. И неизвестно, что вместо мяса», — написали обеспокоенные подписчики Телеграм-канала певицы.
Дочь Ольги Орловой Анна (Фото: Инстаграм* @olgaorlova1311)
Орлова уточнила, что не видит ничего зазорного в таких приемах пищи. Она и сама в малолетстве ела покупные пельмени, а вот самодельных отведать удавалось редко из-за высокой нагруженности родителей.
«Считаю, что самое неблагодарное блюдо — домашние пельмени: лепишь весь день, а съедается все за десять минут», — выразила свое мнение Ольга.
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