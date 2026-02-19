Юная Анна Пересильд устроила дерзкую фотосессию в Таиланде

19 февраля 2026, 21:01

Анна Пересильд опубликовала снимки с пляжа в Таиланде

Анна Пересильд (Фото: Instagram* @anka.peresild_)

Шестнадцатилетняя Анна Пересильд провела зимние каникулы на Пхукете. Во время отдыха в Таиланде она сделала серию снимков на берегу океана, которую опубликовала в личном блоге.





На кадрах девушка позирует на фоне пальм и закатного неба в раздельном купальнике и белой блузке, завязанной поверх него. Кроме того, в фотоподборку попало видео, на котором Анна кормит слона фруктами.

«Совершенно прекрасный и чудесный период случился в моей жизни месяц назад», — написала она.