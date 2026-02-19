Юная Анна Пересильд устроила дерзкую фотосессию в Таиланде
Анна Пересильд опубликовала снимки с пляжа в Таиланде
Шестнадцатилетняя Анна Пересильд провела зимние каникулы на Пхукете. Во время отдыха в Таиланде она сделала серию снимков на берегу океана, которую опубликовала в личном блоге.
На кадрах девушка позирует на фоне пальм и закатного неба в раздельном купальнике и белой блузке, завязанной поверх него. Кроме того, в фотоподборку попало видео, на котором Анна кормит слона фруктами.
«Совершенно прекрасный и чудесный период случился в моей жизни месяц назад», — написала она.Публикацию оценил певец Ваня Дмитриенко, оставив под постом эмодзи с сердцами. Пересильд ответила ему: «Миллиард сердечек вам шлю в ответ!»
Ранее Анна Пересильд призналась в самой прекрасной любви. Следует отметить, что Юлия Пересильд дала благословение дочери и её возлюбленному.