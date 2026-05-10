Пользователи заподозрили Энн Хэтэуэй в увлечении ботоксом после выхода трейлера «Одиссеи»
Вокруг Энн Хэтэуэй разгорелась бурная дискуссия после выхода трейлера фильма «Одиссея», где актриса исполнила роль Пенелопы. Об этом сообщает AOL.
Пользователи соцсетей обратили внимание на мимику звезды, заявив, что её лицо выглядит слишком неподвижным даже в эмоциональных сценах.
После публикации трейлера интернет быстро заполнили шутки и обсуждения. Некоторые зрители предположили, что причиной могла стать чрезмерная увлечённость косметологическими процедурами и ботоксом. В комментариях пользователи иронизировали над тем, что актёрам становится сложнее передавать эмоции из-за «каменных лиц».
При этом сама Энн Хэтэуэй никогда публично не подтверждала, что делала инъекции ботокса. Ранее актриса лишь признавалась, что в молодости задумывалась о ринопластике, поскольку была недовольна формой своего носа.
Новый фильм Кристофера Нолана уже стал одной из самых обсуждаемых премьер ещё до выхода, а внимание публики сейчас приковано не только к сюжету картины, но и к внешности её звёздного состава.
