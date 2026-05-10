Рианна сделала новую татуировку в честь семьи
Рианна вновь привлекла внимание поклонников необычной татуировкой, посвящённой её детям. Новую работу певицы в соцсетях показал татуировщик Кит Маккарди.
По его словам, артистка решила перенести на своё тело детский рисунок, выполненный цветными фломастерами. Эскиз получился ярким и наивным — в стиле настоящего детского творчества. В композиции также использованы элементы с изображениями из мультсериала «Щенячий патруль», а также наклейки со звёздочками.
Татуировка расположена на ноге и, как отмечается, имеет для певицы личное и семейное значение. Работа подчёркивает её желание сохранить важные моменты, связанные с детьми, в символичной форме.
Поклонники уже обсуждают новый жест Рианны, отмечая, что звезда часто использует татуировки как способ рассказать о самых значимых событиях своей жизни.
