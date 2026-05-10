Яна Рудковская вмешалась: Джиган рассказал о конфликте с Владом Соколовским
Джиган впервые подробно рассказал историю о том, как сорвалась его совместная работа с Влад Соколовский над песней «Крик моей души». Откровением артист поделился во время участия в «Шоу Воли».
По словам рэпера, изначально композицию планировали записывать именно с Соколовским. Однако ситуацию неожиданно изменила Яна Рудковская, которая, услышав демоверсию трека, предложила заменить исполнителя на Диму Билана.
Как рассказал Джиган, в тот же день у него уже была назначена запись с Владом, но к вечеру готовая версия песни с Биланом уже звучала в студии. В этот момент, не подозревая, что Соколовский находится рядом, артист позволил себе резкий комментарий в адрес коллеги. По словам рэпера, именно тогда Влад вошёл в помещение и понял, что произошло.
Позже Влад Соколовский уточнил, что о ситуации ему дополнительно рассказал директор Джигана, после чего певец отправил рэперу эмоциональное сообщение.
Несмотря на то что тогда Джиган не испытывал чувства вины, спустя годы он публично предложил Соколовскому всё же записать совместную версию трека. Теперь поклонники артистов надеются, что песня всё-таки выйдет спустя столько лет.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России