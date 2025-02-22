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«Забыла, как сама жила несколько лет назад»: Прохор Шаляпин высмеял высказывания Татьяны Брухуновой о брендах

Прохор Шаляпин высмеял заявления Татьяны Брухуновой о брендах
Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин немного с запозданием, но всё же решился вмешаться в скандал с Татьяной Брухуновой, резко раскритиковавшей людей, которые не могут позволить себе брендовые вещи и носят подделки.
В интервью Ирине Лилло певец предположил, что молодая супруга Евгения Петросяна, вероятно, позабыла, как сама жила ещё несколько лет назад.

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

«Она высказалась, ну просто не от большого ума, опыта ещё нет. Понимаете, хочется сказать этой жене юмориста, что есть замечательная фраза: «Ты выбрался из грязи в князи, но, быстро князем становясь, со своими сумками оригинальными, не позабудь, не вечны князи – вечна грязь». Ну, потому что, понимаете, это такая глупость», – заявил Шаляпин.
Несколькими днями ранее Прохор признался, что очень боится нищеты, поэтому старается зарабатывать. Он подчеркнул, что, как и любой знаменитый человек, опасается потерять славу и источники дохода. Шоумен также отметил, что боится проснуться однажды утром в нищете и никому не известным.

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«Платьев будет штуки три»: 19-летняя невеста Григория Лепса поделилась подробностями предстоящей свадьбы
22 февраля 2025, 12:10

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Telegram @gvleps_official)

Совсем скоро состоится свадьба 62-летнего Григория Лепса и его 19-летней избранницы Авроры Кибы. Девушка рассказала о подготовке к предстоящему торжеству.
Примечательно, что свадьба состоится в России. Киба уже объявила о своём желании переехать на Родину. Сейчас девушка учится в Лондонском колледже моды.

«В Лондоне буду до июня, затем перееду обратно в Москву. Сделаю трансфер между университетами и пойду на второй курс. В какой именно университет, пока не решила, но склоняюсь к Британке... В будущем, может быть, приеду сюда на магистратуру», – заявила невеста Лепса.
Также Аврора рассказала, что уже занимается свадебными нарядами. За торжество она планирует сменить как минимум три платья, которые будут сшиты по её эскизам. При этом девушка не исключила, что привлечёт к работе кого-то из дизайнеров.

Кроме того, Киба ответила на вопросы подписчиков о поддержании фигуры. Выяснилось, что она пропускает обед, предпочитая есть только два раза в день – утром и вечером, но не слишком поздно. Из-за такого рациона при росте 163 см девушка весит всего 41 кг. Она призналась, что хочет набрать хотя бы пять килограммов.

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Звезда «Дальнобойщиков» Наталья Егорова срочно обратилась к врачам из-за проблем с сердцем
Актриса из сериала «Дальнобойщики» Наталья Егорова испытывает проблемы с сердцем
22 февраля 2025, 12:08

Наталья Егорова (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Народная артистка РФ, режиссёр и педагог Наталья Егорова была вынуждена в экстренном порядке обратиться к медикам. У актрисы внезапно резко обострились проблемы с сердцем, которые она испытывает уже довольно давно.
О неприятностях со здоровьем у звезды советского и российского театра, кино и телевидения сообщил телеграм-канал SHOT. После многочисленных жалоб врачи установили, что проблемы с сердцем у Натальи Сергеевны усугубляются различными хроническими заболеваниями. На ближайшее время ей назначили полное и всестороннее обследование, чтобы проверить артистку на предмет сердечной недостаточности и подобрать соответствующую терапию.

Уроженка Ставрополя Наталья Егорова в 1975 году окончила актёрский факультет Школы-студии (вуза) имени В. И. Немировича-Данченко при МХАТ СССР имени М. Горького, но сниматься в кино она начала ещё в 1970 году. Среди её работ роли в таких известных картинах, как «Старший сын», где её партнёрами по съёмочной площадке были Евгений Леонов, Николай Караченцов и Михаил Боярский, «Два капитана», «Влюблён по собственному желанию с Олегом Янковским, «Тайны дворцовых переворотов», где она сыграла императрицу Екатерину Великую, и множество других ярких ролей и воплощённых персонажей.

Более молодым зрителям актриса известна по сериалу «Дальнобойщики» с Виктором Гостюхиным и Владиславом Галкиным в главных ролях и другим телепроектам.

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«Молчала и плакала»: Алсу призналась в ошибках, совершённых в браке с Яном Абрамовым
Певица Алсу рассказала о своём неправильном поведении в браке с Яном Абрамовым
22 февраля 2025, 11:47

Алсу Сафина (Фото: Телеграм @alsouofficial)

Певица Алсу (Сафина - прим. ред.) готова не только забрасывать бывшего мужа бизнесмена Яна Абрамова судебными исками о разделе имущества. Она также готова признать и свои ошибки, которые она совершала в то время, когда они жили в браке.
Исполнительница хита «Зимний сон», прославившего её ещё в возрасте Лолиты, была замужем за успешным предпринимателем Яном Абрамовым 18 лет. У пары трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и восьмилетний Рафаэль. В августе прошлого года супруги развелись.

Сейчас артистка откровенно заговорила о своём неожиданно развалившемся браке. По её словам, она часто сама вела себя неправильно. Например, женщина часто подавляла свои эмоции, «закрывалась» и не обсуждала ничего с мужем, как она рассказала в разговоре с изданием Psychologies. В этом во многом виновато её воспитание, полученное в детстве, считает Алсу.

«Я выросла в мусульманской семье, где мужчина доминирует. Такая модель поведения была у меня и с мужем, я обижалась, уходила плакать и никому ничего не рассказывала. Держала в себе весь негатив, думала, что поступаю правильно», — говорит певица.

На самом деле, как она теперь понимает, в замужестве артистка следовала «неправильной траектории», и это в конце концов сказалось, приведя к негативному результату их с Яном брак, казавшийся таким прочным.

Теперь артистка пришла к осознанию того, насколько важен откровенный диалог между партнерами, чтобы достичь понимания, уважения и принятия другого человека таким, какой он есть на самом деле.

«Я, например, не снимаю с себя ответственности за то, что произошло с моим браком, понимаю, где вела себя неправильно», — заключила Алсу.

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#развод
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«Как некрасиво»: Екатерина Варнава перестала скрывать проблемы со здоровьем после критики
22 февраля 2025, 11:38

Екатерина Варнава (фото: Telegram @VarnavaEkaterina)

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава после закрытия проекта продолжила строить карьеру. Сейчас она самостоятельно ставит спектакли и даже играет в самых провокационных из них.
Однако на всём протяжении своей карьеры она отбивается от нападок хейтеров, которые бдительно следят за изменениями в её внешности и дают непрошеные советы. Большинство из них призывают артистку перестать худеть.

Неравнодушные пользователи сети убеждены, что Варнава злоупотребляет опасным медицинским препаратом для похудения, которым в последнее время увлекаются и другие звёзды. Или, ещё хуже, серьёзно больна и должна немедленно обратиться к врачу и начать лечение.

А недавно Екатерина опубликовала видео с танцевальной репетиции танго. Хейтеры рассмотрели ещё один недостаток артистки – она сутулится. Все сразу же стали профессиональными танцорами и начали учить Варнаву держать осанку.

В итоге артистка не выдержала бесконечных непрошеных советов и раскрыла реальные проблемы со здоровьем.

«У меня сколиоз и протрузии, а также грыжа. А также травма копчика, а я сутулюсь большую часть своей жизни», – заявила Варнава.
А когда её сравнили с циркулем, только и нашлась, чтобы ответить: «Ой, как некрасиво».

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#здоровье
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Ирина Шейк и Том Брэди снова вместе: подробности
22 февраля 2025, 11:20

Ирина Шейк (фото: Instagram* @irinashayk)

Ирина Шейк и Том Брэди снова вместе. Модель и чемпион по американскому футболу решили незаметно для всех возобновить роман спустя более года после расставания, пишет Page Six.
«Том и Ирина снова начали встречаться и готовы посмотреть, к чему это приведёт», – сообщил инсайдер.
Том Брэди (фото: Instagram* @tombrady)

Ранее другой источник сообщал, что Шейк и Брэди даже планировали совместную новогоднюю поездку. Они разговаривали по телефону и решили, почему бы им не отправиться в путешествие, если у обоих сейчас нет серьёзных отношений.

Ирина и Том впервые появились вместе на публике в мае 2023 года. Они познакомились на свадьбе их общих знакомых в Италии. После их неоднократно видели вместе на отдыхе. Однако в октябре 2023 года пара рассталась после менее чем четырёх месяцев отношений.

Правда после расставания модель и спортсмена несколько раз видели вместе. Пользователи сети пришли к выводу, что они просто поддерживают хорошие отношения. Не секрет, что Том активно общается со своей бывшей женой Жизель Бундхен, которую недавно поздравил с рождением ребёнка.

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*запрещён в РФ
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