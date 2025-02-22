«Забыла, как сама жила несколько лет назад»: Прохор Шаляпин высмеял высказывания Татьяны Брухуновой о брендах

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)
Прохор Шаляпин немного с запозданием, но всё же решился вмешаться в скандал с Татьяной Брухуновой, резко раскритиковавшей людей, которые не могут позволить себе брендовые вещи и носят подделки.
В интервью Ирине Лилло певец предположил, что молодая супруга Евгения Петросяна, вероятно, позабыла, как сама жила ещё несколько лет назад.
Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
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Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)
«Она высказалась, ну просто не от большого ума, опыта ещё нет. Понимаете, хочется сказать этой жене юмориста, что есть замечательная фраза: «Ты выбрался из грязи в князи, но, быстро князем становясь, со своими сумками оригинальными, не позабудь, не вечны князи – вечна грязь». Ну, потому что, понимаете, это такая глупость», – заявил Шаляпин.Несколькими днями ранее Прохор признался, что очень боится нищеты, поэтому старается зарабатывать. Он подчеркнул, что, как и любой знаменитый человек, опасается потерять славу и источники дохода. Шоумен также отметил, что боится проснуться однажды утром в нищете и никому не известным.
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Анастасия Чинкова