Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Я пью только с женой»: жених сбежал от дочери Охлобыстина перед свадьбой, кто виноват в срыве торжества

«Я пью только с женой»: жених сбежал от дочери Охлобыстина перед свадьбой, кто виноват в срыве торжества

Иван Охлобыстин сообщил об отмене свадьбы своей дочери за неделю до торжества
Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В семье Ивана Охлобыстина произошла неприятная ситуация: по информации «СтарХит», за неделю до свадьбы его дочь Варвара осталась без жениха. Почему избранник дочери артиста сбежал накануне торжества расскажет «Радио 1».

Охлобыстин готовился к свадьбе дочери


Летом Иван Охлобыстин объявил о предстоящем бракосочетании своей дочери. Женихом Варвары стал 31-летний парикмахер Максим, который, по словам Охлобыстина, сразу вызвал у него подозрения. Актера смутило, что мужчина сделал предложение без кольца и не встал на одно колено, приводит его слова НТВ.



Вместо предложения руки и сердца в торжественной обстановке мужчина просто обнял будущего тестя. Несмотря на то, что артист не особо одобрил выбор дочери, Варвара заявила о своем намерении продолжать общение с женихом. Молодые люди даже сделали парные татуировки.

«Не умеют владеть ртом»: секрет брака 79-летнего Петросяна с молодой женой и в чем Бурхунова обвинила «красивых девушек»
«Не умеют владеть ртом»: секрет брака 79-летнего Петросяна с молодой женой и в чем Бурхунова обвинила «красивых девушек»


Знаменитый тесть и инвестиции в бизнес



Иван Охлобыстин взял на себя финансовое обеспечение праздничной церемонии. Варвара, в свою очередь, активно поддерживала Максима в его начинаниях — она инвестировала в его бизнес и помогала с ремонтом нового салона красоты. Поклонники артиста уверены, 31-летний Максим позарился вовсе не на молодую девушку, а на состояние ее знаменитого отца. Причины, по которым несостоявшийся жених отменил свадьбу, знаменитое семейство не оглашает.
Варвара Охлобыстина (Фото: соцсети)

Причины расставания



Близкие и коллеги Охлобыстина предполагают, что избранник дочери мог испугаться горячего нрава своего будущего тестя, поэтому и решил сбежать от свадьбы. Известно, что актер владеет всеми видами оружия, и даже над кроваткой его двухлетней внучки Евы висит арбалет. Кроме того, Охлобыстин состоит в Международной ассоциации айкидо. Однако, по признаниям самого артиста, свои боевые навыки он в жизни старается не применять.

«Я прилагаю все усилия, чтобы не искалечить человека, даже если критическая ситуация. По пьяни я не дерусь, потому что пью я только с женой, а с ней не особо подерешься — себе дороже», — шутит артист.

В настоящее время артисту ничего не остается, кроме как поддерживать свою дочь.

«Я себя вспоминаю, честно говоря, первая любовь несчастная, всё остальное. Лучше бы мне тогда никто и не помогал. И в этом помочь нельзя, только можно поддержать как-то», — заявил Охлобыстин.

Читайте также:

Похоронила мать, а её любовник отнял квартиру: как живёт дочь Началовой 18-летняя Вера Алдонина

«Спит в парике»: что произошло с Аллой Пугачевой и как она вынуждена скрывать страшный недуг от молодого Галкина*

«Обещаю качественный секс»: Софья Синицына, заподозренная в романе с женатым Бондарчуком, раскрыла подробности личной жизни
#бизнес
#инвестиции
#парикмахер
#мать
#любовь
#мужчина
#артист
#шоу-бизнес
«Тянула деньги и ушла к бывшему»: главная трагедия в личной жизни покойного актера Гришечкина
02 декабря 2024, 16:19

Вячеслав Гришечкин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

15 сентября 2023 года не стало актера Вячеслава Гришечкина. Долгие годы он играл в театре и снимался в сериалах и фильмах. Особую известность Гришечкин получил благодаря роли в «Солдатах». Смерть артиста стала шоком для многих, однако существует версия, что к гибели его привела несчастная любовь к молодой невесте.
Подробности о личной жизни и главной трагедии актера Вячеслава Гришечкина — в материале «Радио 1».

«Надо было уехать за границу»: Первый брак Вячеслава Гришечкина


Первый брак Гришечкина стал спонтанным и практически не по любви. Он женился на костюмере по имени Мария, которая трудилась с ним в одном театре. Брак был вынужденным из-за предстоящей поездки за границу, поскольку холостых мужчин из СССР не выпускали. Подходящую кандидатуру актеру посоветовал его педагог.

Вячеслав Гришечкин (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)

Есть мнение, что в то время Вячеслав уже был влюблен в свою будущую вторую супругу Анну, однако она тогда выбрала друга Гришечкина. Оба брака были заключены почти в одно время.

В 1990 году на свет появилась единственная дочь актера Ольга. Стоит отметить, что брак долго не продлился и уже спустя несколько лет Гришечкин ушел от жены. Позже он рассказывал, что его мучила совесть, но он не видел смысла делать несчастными две семьи. Семейная жизнь Анны тоже не заладилась. Она поняла, что любит Вячеслава.

Онкология, алкоголизм и сильная любовь: Каким был второй брак Вячеслава Гришечкина


Несмотря на разрыв, Гришечкин и Мария остались в хороших отношениях. А вот Анна стала его настоящей второй половиной. Они прожили вместе 25 лет. Однако в 2013 году женщине диагностировали онкологию. Спустя 4 года после попыток излечиться Анна скончалась.

Гришечкин долго винил во всем себя. Ему казалось, что это он не уследил и не помог вовремя. На почве сильных переживаний артист погрузился в депрессию и начал пить. По его словам, он хотел уйти из жизни. Однако лишь последняя любовь помогла ему выйти из этого состояния.

«Тянула деньги, а потом ушла к бывшему мужу»: Последняя любовь Гришечкина, которая привела его к смерти


Диана Бичарова была младше его на 26 лет. Впервые с молодой возлюбленной пожилой актер появился на публике в 2021 году. А еще через год он сделал ей предложение. Это произошло прямо в театре, на глазах у сотен зрителей. Гришечкин подарил Диане обручальное кольцо за 1,5 млн рублей и колье.

Бичарова говорила, что Вячеслав был самым добрым и всепонимающим мужчиной в ее жизни. И вот почему: спустя некоторое время выяснилось, что Гришечкин спонсировал своей возлюбленной пластические операции, в том числе и маммопластику.

Диана Бичарова и Вячеслав Гришечкин (Фото: соцсети Дианы Бичаровой)

Свадьба должна была состояться 28 июня, однако неожиданно для всех Диана решила вернуться к своему бывшему мужу, с которым сочеталась повторным браком. Гришечкин записал бывшей возлюбленной послание с пожеланием счастья. Возможно, он не сразу осознал, что его использовали.

Разрыв с Бичаровой окончательно испортил его здоровье. В СМИ писали, что ранее артист потерял еще одну дорогую ему женщину — маму. Он чувствовал себя одиноким и никому не нужным. Давние проблемы с сердцем дали о себе знать. От многочисленных бед и переживаний Гришечкин скончался в 61 год.

Читайте также:

11-летний сын Фриске снялся в сериале: Шепелев больше не прячет Платона, ироничное признание о смерти Жанны

Администратор Буйнова опровергла заявления о паллиативном статусе певца

«Помолодела лет на 10»: Волочкова шокировала фанатов новым имиджем и намекнула на очередной роман
#педагог
#радио 1
#деньги
#актёр
#онкология
#здоровье
#жизнь
#свадьба
#возраст
#сми
#любовь
#семьи
#брак
#ссср
#супруги
#мужчина
#поездки
#алкоголизм
#сын
#послание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокат оценил шансы Петросяна выписать из московской квартиры старшую дочь
Адвокат Воропаев: Петросян сможет выписать старшую дочь из квартиры без особых проблем
02 декабря 2024, 16:12

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости / Екатерина Лызлова)

Известный сатирик Евгений Петросян пытается через суд выписать 56-летнюю дочь Викторину Петросян из квартиры на Ростовской набережной в Москве. Площадь квартиры — 34 квадратных метра, а стоимость оценивается в 20 миллионов рублей.
Напомним, что Викторина — дочь от первого брака, она уже много лет проживает в Америке и не контактирует с отцом.

Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что больших проблем выписка из квартиры в данном случае не вызовет.

«Шансы у Петросяна в принципе достаточно хорошие, потому что его дочь длительное время проживает за территорией России и является совершеннолетней, соответственно, признать ее утратившей право пользования жилым помещением, больших проблем не вызовет», — сказал он.

По его словам, чтобы признать человека утратившим право пользования жилым помещением, должно соблюдаться несколько условий.

«Человек должен выехать из помещения добровольно, не вследствие конфликта. В спорной квартире не должно быть личных вещей, принадлежащих человеку, которого хотят выписать. Ну и чтобы человек не пытался вселиться в это жилое помещение. Совместный быть Петросян и его дочь не ведут, выехала она не вследствие конфликта, ее личных вещей, как я понимаю, там нет, попыток вселения у нее не было, соответственно, все будет просто», — сообщил адвокат.

Читайте также:

Петросян подал в суд на дочь из-за многомиллионной квартиры

«Не умеют владеть ртом»: секрет брака 79-летнего Петросяна с молодой женой и в чем Бурхунова обвинила «красивых девушек»

«Бросила детей и улетела в Африку»: как сейчас живет жена Петросяна и с кем остались дети
#суд
#дети
#квартиры
#адвокат
#человек
#право
#юрист
#квартира
#родители
#артист
#шоу-бизнес
#концерт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Похоронила мать, а её любовник отнял квартиру: как живёт дочь Началовой 18-летняя Вера Алдонина
Дочь певицы Началовой Вера Алдонина отпраздновала 18-летие
02 декабря 2024, 15:15

Юлия Началова и Вера Алдонина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известие о смерти певицы Юлии Началовой буквально потрясло общественность. Все знали, что у нее подрастает дочь — Вера. Девочка была сильно привязана к матери, ведь её родители развелись, а у папы появилась новая семья.
О том, как сейчас живет 18-летняя дочь Юлии Началовой Вера Алдонина и как ей удалось пережить трагедию — в материале «Радио 1».

Развод родителей, известная крёстная и первые творческие шаги: как прошло детство Веры Алдониной


Вера Алдонина родилась 1 декабря 2006 года в звёздной семье исполнительницы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина. С малых лет к единственной наследнице знаменитых родителей было приковано пристальное внимание, ведь появление на свет девочки стало настоящим чудом.

Юлия Началова долгое время слышала от врачей неутешительные диагнозы о том, что не сможет стать матерью. Бесплодие, о котором ей говорили, не оставляло шансов, и надежда на ребёнка постепенно угасала. Однако долгожданная беременность всё же наступила.

С первых дней своей жизни Вера росла в любви и заботе. Родители старались дать ей не только лучшее, но и привить правильные ценности. Конечно, рядом были и яркие фигуры — её крестной матерью стала сама Лариса Долина.

Евгений Алдонин и Юлия Началова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Детство Веры прошло не только в творческой и любящей атмосфере, но и в постоянных разъездах: пока Началова трудилась над записью своего музыкального альбома в Штатах, Алдонин оставался в Москве, играя за клуб. Вскоре брак знаменитостей оказался под серьезной угрозой: у Юлии начался новый роман. Когда Вере исполнилось пять лет, Началова и Алдонин приняли решение развестись, но при этом сохранить теплые отношения ради дочери.

«Не успела попрощаться с матерью»: Как юная Алдонина пережила болезнь и смерть Юлии Началовой


Вера Алдонина с детства знала, что её мама, Юлия Началова, борется с болезнями. Но певица никогда не драматизировала ситуацию и не хотела быть слабой на публике. Несмотря на подагру и диабет второго типа Юлия всегда оставалась сильной — ради себя, ради сцены и, главное, ради дочери. Однако никто не мог предположить, что звезда, зажигающая сердца миллионов людей, погаснет в 38 лет. А Алдонина в свои 12 лет потеряет самого близкого человека.

8 марта 2019 года Началову госпитализировали. Её состояние резко ухудшилось, и семье пришлось принять непростое решение: Вера улетела с одноклассниками в Лондон. Это была своего рода защита — чтобы девочка не видела маминых страданий и не мучилась переживаниями. Мама и дочь продолжали поддерживать связь по телефону. Юлия, как всегда, держалась бодро и убеждала дочку, что всё под контролем.

Ситуация оказалась куда серьёзнее, чем предполагали близкие и поклонники звезды. 16 марта 2019 года Юлия Началова скончалась в больнице. Причинами смерти стали заражение крови и остановка сердца.

Вера узнала о случившемся по возвращении в Москву. В аэропорту её встретил отец, который и сообщил девочке о произошедшем. На похоронах Вера держалась удивительно стойко, ни разу не заплакав.

Суд с любовником матери за квартиру: Жизнь Веры Алдониной после смерти матери


После трагической смерти Юлии Началовой перед семьёй встал сложный вопрос: с кем будет жить Вера? Рядом, как и прежде, оказались те, кто мог поддержать — дедушка Виктор и бабушка Таисия Началовы. Именно они стали для Веры новым домом и опорой. Вера проводила много времени с бабушкой и дедушкой ещё при жизни матери, когда Юлия уезжала на гастроли. Поэтому её решение остаться с ними казалось естественным. Отец, Евгений Алдонин, предлагал дочке переехать к нему, однако девочка решительно сделала свой выбор. Примечательно, что на отношения с папой это никак не сказалось. Ежегодно они проводят вместе отдых.

Однако нашлись и те, кто решил нажиться на горе маленькой девочки. Так, бывший возлюбленный Юлии Началовой, хоккеист Александр Фролов, стал судиться с Верой за квартиру. Дело в том, что Юлия заняла у него деньги, взамен переписала имущество. Мужчине удалось выиграть суд.

«"Бывший возлюбленный" — это не совсем точная формулировка. Мама любила этого человека. Почти семь лет мы были одной семьей. То, как он поступил с мамой во всех аспектах, должно остаться на его совести», — вспоминает Вера.

Творческий путь Веры Алдониной


Уже в 6 лет Вера начала свой творческий путь, вышла на сцену и спела с мамой «Колыбельную». Через два года она снялась в клипе Юлии на песню «Жди меня». Одним из самых запоминающихся моментов детства стало участие в шоу «Один в один!». Вера и Юлия выступали в образах Аллы Пугачёвой и Кристины Орбакайте, исполняя песню «А знаешь, всё ещё будет». Примечательно, что покойная Началова никогда не давила на Веру с выбором профессии, но уже тогда она видела дочку актрисой.

После смерти матери Веру настраивали, что она должна быть сильной. Поэтому девочка продолжила свой собственный творческий путь. Зрители были в восторге, когда в эфире шоу «Привет, Андрей!», приуроченному к 40 дням со смерти Юлии Началовой, появилась её 12-летняя дочь.

В том же году близкие друзья Юлии Началовой решили снять клип на главный хит певицы «Герой не моего романа», в нём снялась мечтающая о карьере актрисы Вера. Другие песни мамы она стала исполнять на школьных вечерах.

Вера Алдонина (Фото: соцсети Веры Алдониной)

Многие отмечают, что Вера очень похожа на маму. От Началовой она унаследовала не только внешность, но и голос. Это стало ясно, когда девочка продемонстрировала свои вокальные данные в шоу «Дуэты».

Личная жизнь Веры Алдониной


Сегодня Вера активно ведёт социальные сети. Снимки наглядно демонстрируют, что девушка унаследовала от матери правильные черты лица, что регулярно отмечают преданные поклонники Началовой.

Кроме того, снимками Веры часто делится её мачеха, Ольга Алдонина, с которой Вера состоит в хороших отношениях. Ещё один близкий для Веры человек — это Лариса Долина. Певица не раз отмечала, что во всём готова помогать своей крестнице Вере. В прошлом году именно она заявила о том, что у Алдониной есть молодой человек. Выбор юной красавицы она целиком и полностью одобрила.

Вера Алдонина сейчас


В июле этого года Алдонина успешно окончила школу. Вопреки всем ожиданиям дочь Началовой решила не получать высшее музыкальное образование. Вместо этого она поступила на бюджет во ВГИК.

Вера Алдонина (Фото: соцсети Веры Алдониной)

Кроме того, Алдонина планирует в ближайшее время съехать от бабушки и дедушки и начать самостоятельную жизнь. В одном из последних шоу, в котором выступала Вера, она вновь рассказывала о маме. По словам девушки, после смерти Юлии её жизнь разделилась на несколько частей, однако жить с этим она всё-таки научилась.

Читайте также:

София Ротару переписала на сына дом и трёхэтажный отель в Крыму, которые пыталась продать

У звезды сериалов «Граница» и «Каменская» Симонова нашли поражение сердца после жалобы на кашель

11-летний сын Фриске снялся в сериале: Шепелев больше не прячет Платона, ироничное признание о смерти Жанны
#суд
#радио 1
#деньги
#дело
#смерть
#имущество
#дом
#соцсети
#зрители
#образование
#болезнь
#жизнь
#родители
#ценности
#певица
#фото
#развод
#брак
#звёзды
#шоу
#отношения
#мама
#выбор
#девушка
#беременность
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Петросян подал в суд на дочь из-за многомиллионной квартиры
Mash: Петросян через суд пытается выписать из квартиры дочь от первого брака
02 декабря 2024, 14:31

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Евгений Петросян подал в суд на свою 56-летнюю дочь Викторину чтобы выписать ее из квартиры. Об этом рассказал telegram-канал Mash.
«Евгений Петросян подал в суд на свою дочь от первого брака. Он хочет выписать 56-летнюю Викторину Петросян из московской квартиры», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о квартире на Ростовской набережной стоимостью в 20 миллионов рублей. Площадь жилья равняется 34 квадратным метрам. В своем иске Петросян требует лишить дочери права на пользование помещением, а также снять ее с регистрационного учета. Первая бумага была развернута в суде из-за имеющихся ошибок.

Викторина является дочерью артиста от первого брака с балериной Беллой Кригер. На данный момент она проживает со своим мужем американцем в США.

Читайте также:

София Ротару переписала на сына дом и трхэтажный отель в Крыму, которые пыталась продать

«Потому что я папа»: Филипп Киркоров объявил о новом отцовстве и раскрыл связь с Мариной Федункив, родившей первенца в 53 года

Мечтает родить ребенка, но судится из-за наследства: как сейчас живет молодая вдова Бориса Грачевского
#суд
#квартиры
#шоу-бизнес
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Спит в парике»: что произошло с Аллой Пугачевой и как она вынуждена скрывать страшный недуг от молодого Галкина*
Стилист Александр Данилов: Алла Пугачева лысеет и вынуждена спать в парике
02 декабря 2024, 13:03

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Алла Пугачева сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем. Примадонна даже якобы использует парик, чтобы сохранить подобающий внешний вид. Стилист Александр Данилов раскрыл некоторые подробности о том, на какие уловки вынуждена идти певица, чтобы выглядеть привлекательной для своего молодого супруга. Подробности — в материале «Радио 1».

Алла Пугачева теряет волосы


После эмиграции из России Алла Пугачева редко выходит на публику. Согласно слухам, певица прибегает к различным приемам, чтобы выглядеть моложе. Источники из окружения певицы утверждают, что она вынуждена носить парик даже во время сна.

«Пока ей еще есть, на что крепить шиньон. Считаю, она встает за час до пробуждения мужа, чтобы быть для него симпатичной. Думаю, она и спит в парике, чтобы быстро с утра только почистить зубы, привести глаза в порядок и лечь обратно рядом с супругом. Примадонна будет накладывать этот шиньон, пока ходит», – заявил стилист Александр Данилов в беседе с изданием «Страсти».

Максим Галкин* и Алла Пугачева (Фото: соцсети)

По его словам, во время одной их съемок у примадонны едва не отпал клок накладных волос.

«Помню, еще до начала СВО корреспондент подснял ее на мероприятии и сказал: «Аллочка, у вас же сейчас отпадет прядь волос!» А она ответила: «Я старею — волосы летят», — рассказал Данилов.


Признания помощницы Аллы Пугачевой


Подруга и помощница Аллы Пугачевой Любовь Аксенова ранее рассказывала, что певица с молодости страдает от хронической подагры. На протяжении всей карьеры Пугачева выступала на каблуках, но из-за сильной боли ей приходилось делать перерывы, чтобы дать ногам отдохнуть.

«Мы заранее готовили холодную тряпку, обматывали ей ноги, и после этого она немного приходила в себя и снова выходила на сцену», — делилась Аксенова с «Московским комсомольцем».

«Подставили папашу»: Филипп Киркоров потерял миллионы из-за «пошлятской» выходки 13-летней дочери и угодил в скандал
«Подставили папашу»: Филипп Киркоров потерял миллионы из-за «пошлятской» выходки 13-летней дочери и угодил в скандал

Любовь почти всегда была рядом с Аллой Борисовной и знала о ее проблемах со здоровьем. По ее словам, певица никогда не жалела себя во время выступлений, несмотря на невыносимую боль. С годами состояние ног лишь ухудшилось.

Уже после того, как Алла Пугачева покинула Россию, в Сети появилось видео, на котором 74-летняя артистка выходит из монастыря с сыном Гарри. Она еле передвигалась, и, похоже, каждое движение давалось ей с трудом. Поклонники певицы обратили внимание на ее уставший и болезненный внешний вид.

«Она еле передвигает ноги», «Как с ней может жить Галкин?* Он же еще молод, а она мумия», — писали комментаторы.

Читайте также:

«Потому что я папа»: Филипп Киркоров объявил о новом отцовстве и раскрыл связь с Мариной Федункив, родившей первенца в 53 года

«Обещаю качественный секс»: Софья Синицына, заподозренная в романе с женатым Бондарчуком, раскрыла подробности личной жизни

София Ротару переписала на сына дом и трёхэтажный отель в Крыму, которые пыталась продать

*Признан иноагентом в РФ
#движение
#соцсети
#певица
#фото
#алла пугачёва
#стилист
#волосы
#киркоров
#шоу-бизнес
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Газманов заинтересовался нейросетями для создания музыки
Газманов: нейросети не заменят настоящих композиторов
02 декабря 2024, 11:34

Олег Газманов (фото: РИА Новости/Анатолий Медведь 1)

Народный артист России Олег Газманов считает, что нейросети не смогут заменить настоящих композиторов, так как искусственный интеллект не обладает разумом. Об этом он заявил на церемонии вручения XII Народной премии «Звезды Дорожного радио». При этом, по его словам, он заинтересован техническими возможностями данного инструмента.
«Я не думаю, что настоящих композиторов и творческих людей он вытеснит, потому что это не разум, это сочетание различных музыкальных стилей», — отметил артист в беседе с NEWS.ru.
Газманов добавил, что нейросети — это полезный инструмент, который может помочь избавиться от нудной работы. В качестве примера он назвал производство демо, когда исполнитель тратит много времени на его создание перед тем, как продемонстрировать аранжировщику, в то время как искусственный интеллект позволяет быстро подготавливать предварительные версии композиций.

Читайте также:

«Двойные стандарты»: Олег Газманов и Shaman объяснили, какие песни теперь будут петь дети в школах

Проблемы с мимикой и дикцией: тайная возлюбленная Андрея Губина и подробности прогрессирующей болезни артиста

Газманов пожаловался на молодежь
#дети
#молодёжь
#производство
#артист
#искусственный интеллект
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Проблемы с мимикой и дикцией: тайная возлюбленная Андрея Губина и подробности прогрессирующей болезни артиста
01 декабря 2024, 17:58

Андрей Губин (Фото: скриншот передачи «Ты не поверишь»)

Исполнитель хитов «Девушки как звезды» и «Лиза» Андрей Губин не появлялся на большой сцене почти 20 лет. В августе этого года на фестивале «Новая волна» в Сочи Андрей Губин выступил перед публикой и у поклонников появилась надежда о возвращении звезды 90-х после многолетнего затишья. Однако, похоже, что ожидаемое возвращение снова откладывается, состояние российского певца резко ухудшилось. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Неизлечимый диагноз


Андрей Губин достиг наибольшей популярности в девяностые и начале двухтысячных, когда практически каждая его новая песня мгновенно становилась хитом, а в расписании гастролей не было свободного места. В 2005 году артист прекратил выпускать новые треки и проводить концерты, а после и вовсе исчез из мира шоу-бизнеса. Из-за недосыпания, переутомления и хронического стресса у Андрея Губина случились проблемы со здоровьем. Артисту был поставлен диагноз — левосторонняя прозопалгия лица. Губин испытывает постоянные боли в области головы.

Надежда на возвращение артиста


Андрей Губин (Фото: скриншот клипа «Девушки как звёзды»)


Андрей Губин проходил лечение в Германии и Израиле, обращался к китайской медицине и даже полежал в отделении депрессий психиатрической больницы. В феврале 2024 года Telegram-канал Shot писал, что Андрей Губин начал восстанавливаться и вскоре может вновь выйти на сцену. Согласно информации Shot, артист прошел полное медицинское обследование и результаты оказались обнадеживающими.

Этим летом певец прервал затворнический образ жизни и в первый раз за 20 лет вышел на сцену. На фестивале «Новая волна» артист был не один, а в сопровождении возлюбленной.

«Девушка тоже была на концерте, но она сидела в другом ряду и ее никто не видел. Что могу сказать, красивая девушка, у нас других не бывает», - рассказал певец в интервью Woman.ru.

После «Новой волны» с певцом встречался композитор Игорь Крутой. Игорь Яковлевич был исполнен надежд и верил, что Губин вскоре снова привлечет внимание широкой аудитории и вернется на сцену.

В Твери отменили концерт группы «Звери» из-за «неоднозначной позиции артиста»
В Твери отменили концерт группы «Звери» из-за «неоднозначной позиции артиста»

Андрей Губин сообщил об ухудшении самочувствия


Состояние Андрея Губина значительно ухудшилось. В интервью с Telegram-каналом Mash музыкант сообщил, что у него постоянно испытываются боли в лице и теле, поэтому его возвращение на сцену пока откладывается. Также артист рассказал, что вынужден был отклонить множество предложений выступать на корпоративах за значительные гонорары. Имеющиеся у артиста заболевание начало прогрессировать, появились проблемы с дыханием, мимикой и дикцией. Недуг мешает Губину вернуться на сцену в этом году.

Читайте также:

Михаил Ефремов сыграет Деда Мороза на новогоднем празднике в колонии

Дмитрий Маликов, воспитывающий сына от суррогатной матери, вновь объявил о пополнении в семье: решиться было не просто

Администратор Буйнова опровергла заявления о паллиативном статусе певца
#певец
#лечение
#композитор
#музыкант
#звёзды
#больницы
#шоу
#диагноз
#михаил ефремов
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Old money Villa: дачная соседка Ротару в Крыму отсудила у нее 28 квадратов земли
Mash: соседка Ротару по даче в Крыму отсудила у нее 28 квадратов земли
01 декабря 2024, 17:05

Фото: istockphoto/utah778

Дачная соседка исполнительницы Софии Ротару в Крыму отсудила у нее 28 «квадратов» земли, пишет Mash. Авторы публикации отметили, что недвижимость хотели продать за 65 миллионов рублей, когда Ротару уехала за границу.
При продаже выяснилось, что певица «откромсала» у соседки указанную площадь, в этом году «квадраты» отсудили.

Теперь сыну знаменитости Владимиру Евдокименко предстоит вновь выходить на сделку. Покупателя при этом найти сложно, а ценник заоблачный. По словам соседей, Ротару не видели там примерно десять лет, однако все в ухоженном состоянии.

Ранее сообщалось, что София Ротару переписала недвижимость на своего сына.

Читайте также:

«Потому что я папа»: Филипп Киркоров объявил о новом отцовстве и раскрыл связь с Мариной Федункив, родившей первенца в 53 года

«Обещаю качественный секс»: Софья Синицына, заподозренная в романе с женатым Бондарчуком, раскрыла подробности личной жизни

У звезды сериалов «Граница» и «Каменская» Симонова нашли поражение сердца после жалобы на кашель
#мир
#россия
#суд
#недвижимость
#звёзды
#новости
#крым
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Потому что я папа»: Филипп Киркоров объявил о новом отцовстве и раскрыл связь с Мариной Федункив, родившей первенца в 53 года
Филипп Киркоров стал крестным отцом сына актрисы Марины Федункив
01 декабря 2024, 15:59

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)

На презентации клипа к песне «Черная пантера» Филипп Киркоров признался, что снова стал отцом. Подробности читайте в материале «Радио 1».

29 ноября в кинотеатре «Художественный» прошла презентация нового клипа короля российской эстрады. Среди гостей на мероприятии присутствовали Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Валерия и Иосиф Пригожин, Игорь Крутой и другие. В череде звездных лиц была замечена Марина Федункив, которая месяц назад родила первенца.

Раскрыт очередной секрет Федункив


Филипп Киркоров появился перерд журналистами в обществе новоиспеченной мамы Федункив. Он пошутил, что ему все надоели с вопросами, поздравил ли он ее с рождением сына. Актриса поддержала Филиппа, со смехом намекнув, что папа он.

«Да! Может, потому что я папа крестный. Все вопросы только о тебе», — ответил Киркоров.

Таким образом, он дал понять как прессе, так и своим поклонникам, что крестил сына 53-летней Марины Федункив.


Марина Федункив (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

Тайная беременность звезды шоу Comedy Woman


Еще в августе 2024 года журналисты писали о беременности Марины Федункив. Но актриса тщательно скрывала свое интересное положение, доказательств беременности СМИ так и не нашли. Представители артистки вообще отрицали факт беременности звезды. Поэтому рождение ребенка 53-летней Мариной Федункив было шоком для публики.

Больше месяца скрывала рождение и пол ребенка


Новый член семьи Федункив появился на свет еще в октябре и только 21 ноября звезда юмористических шоу поделилась новостью с публикой. Актриса также рассказала, что родила самостоятельно и не обращалась к услугам суррогатной матери. Федункив отметила, что роды состоялись в России и ее муж был рядом в этот важный момент.

Марина Федункив не собирается приостанавливать свою карьеру из-за рождения ребенка, но намерена более тщательно подходить к выбору проектов. Артистка уже начала посещать светские мероприятия несмотря на то, что сама кормит новорожденного грудью. Поэтому поклонники звезды могут смело надеяться на скорое возвращение любимой артистки на экраны TV.

Читайте также:

Скандальный развод или гибель на СВО: куда пропал ведущий «Мира наизнанку» Дмитрий Комаров и при чем тут Зеленский

Не в первый раз увела мужа из семьи: Асмус появилась на публике с новым избраником, кто занял место Гарика Харламова

«Хорошо, что не дед»: Яна Кошкина впервые показала лицо мужа — что шокировало фанатов и почему она скрывала избранника
#журналисты
#роды
#звёзды
#шоу
#актриса
#презентация
#киркоров
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате