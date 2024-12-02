«Я пью только с женой»: жених сбежал от дочери Охлобыстина перед свадьбой, кто виноват в срыве торжества

Иван Охлобыстин (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Охлобыстин готовился к свадьбе дочери
Летом Иван Охлобыстин объявил о предстоящем бракосочетании своей дочери. Женихом Варвары стал 31-летний парикмахер Максим, который, по словам Охлобыстина, сразу вызвал у него подозрения. Актера смутило, что мужчина сделал предложение без кольца и не встал на одно колено, приводит его слова НТВ.
Вместо предложения руки и сердца в торжественной обстановке мужчина просто обнял будущего тестя. Несмотря на то, что артист не особо одобрил выбор дочери, Варвара заявила о своем намерении продолжать общение с женихом. Молодые люди даже сделали парные татуировки.
Знаменитый тесть и инвестиции в бизнес
Иван Охлобыстин взял на себя финансовое обеспечение праздничной церемонии. Варвара, в свою очередь, активно поддерживала Максима в его начинаниях — она инвестировала в его бизнес и помогала с ремонтом нового салона красоты. Поклонники артиста уверены, 31-летний Максим позарился вовсе не на молодую девушку, а на состояние ее знаменитого отца. Причины, по которым несостоявшийся жених отменил свадьбу, знаменитое семейство не оглашает.
Причины расставания
Близкие и коллеги Охлобыстина предполагают, что избранник дочери мог испугаться горячего нрава своего будущего тестя, поэтому и решил сбежать от свадьбы. Известно, что актер владеет всеми видами оружия, и даже над кроваткой его двухлетней внучки Евы висит арбалет. Кроме того, Охлобыстин состоит в Международной ассоциации айкидо. Однако, по признаниям самого артиста, свои боевые навыки он в жизни старается не применять.
«Я прилагаю все усилия, чтобы не искалечить человека, даже если критическая ситуация. По пьяни я не дерусь, потому что пью я только с женой, а с ней не особо подерешься — себе дороже», — шутит артист.
В настоящее время артисту ничего не остается, кроме как поддерживать свою дочь.
«Я себя вспоминаю, честно говоря, первая любовь несчастная, всё остальное. Лучше бы мне тогда никто и не помогал. И в этом помочь нельзя, только можно поддержать как-то», — заявил Охлобыстин.Читайте также:
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