«Помог голод»: Блогер Дина Саева похудела до 49 килограммов

Дина Саева (Фото: соцсети)
Модель и блогер Дина Саева сообщила в социальной сети, что сумела похудеть до 49 килограммов. Столь радикально сбросить вес её помог выбранный метод интервального голодания.
Девушка рассказала подписчикам, что на первом этапе были сложности: она полностью отказывалась от еды, а ночью могла съесть целую плитку шоколада.
По рекомендации врача Саева сократила «окно голодания» с 20 до 16 часов. Сначала она похудела до 51 килограмма, после чего поставила перед собой цель сбросить еще четыре. Сейчас блогерша на полпути к достижению этого результата.
Дина Саева хочет принять участие в модных показах в этом году. Она очень популярна среди контент-мейкеров российского сегмента TikTok. В октябре 2020 года российский Forbes определил ее на второе место списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.
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По рекомендации врача Саева сократила «окно голодания» с 20 до 16 часов. Сначала она похудела до 51 килограмма, после чего поставила перед собой цель сбросить еще четыре. Сейчас блогерша на полпути к достижению этого результата.
Дина Саева хочет принять участие в модных показах в этом году. Она очень популярна среди контент-мейкеров российского сегмента TikTok. В октябре 2020 года российский Forbes определил ее на второе место списка самых высокооплачиваемых тиктокеров.
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Александр Бойцов