Жесткое похудение, развод и скандал на юбилее отца: как живет единственная дочь Владимира Винокура

Анастасия Винокур (Фото: соцсети)
Пятидесятилетний брак пародиста и телеведущего Владимира Винокура начался весьма странно. После выпуска из театрального в 1974 году он впервые вышел на сцену. Начинающему артисту была очень необходима московская прописка, иначе ему бы пришлось вернуться в родной Курск. Его знакомая, балерина Тамара Первакова, предложила заключить фиктивный брак — и в результате они прожили вместе много лет. В 1985 году родилась их единственная дочь Настя.
Первые шаги в балетеИз-за частых отъездов отца все, дочь юмориста все время находилась в театре с мамой. Впервые Настя стала участницей представления уже в пятилетнем возрасте. Это был балет «Эсмеральда», где по сюжету ее воровали цыгане. Позже Анастасия поделилась, что сильно боялась горбуна Квазимодо. Однако за каждый выход на сцену платили один рубль — хорошие деньги для советского ребенка. Свои накопления дочь пародиста тратила на мороженое.
Мама и папа старались развивать своего ребенка, отдали Настю на танцы и гимнастику. Но больше всего девочку привлекал балет. Тамара Викторовна хотела уберечь дочь от такой судьбы, но Настя уговорила отправить ее в балетную школу.
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Знаменитая фамилия совсем не помогала расположить к себе преподавателей и других учениц. К тому же, у Насти не всегда получалось пройти обязательное для балерины взвешивание. Для допуска даже к самым малым ролям нужно было сбросить четыре килограмма.
Это достаточно много для юного и растущего организма. Собранные мамой обеды Настя выбрасывала в мусорное ведро. Девушка стала часто посещать сауны, чтобы избавиться от лишней жидкости, регулярно пила слабительное и мочегонное.
Наконец девушка похудела, но выяснилось, что для исполнения сложных танцев ей не хватало физических сил. Анастасия даже подумывала уйти из профессии, она уехала в Турцию на каникулах, чтобы попробовать себя в роли аниматора. Однако дочь юмориста решила дать балету еще один шанс, и со временем добилась успеха. Сразу же после выпускного ее приняли в труппу Большого.
Анастасия Винокур (Фото: соцсети)
Нечастый гость на сцене
Первое время Насте не давали роли, а потом она выходила на сцену в составе массовки. Но в какой-то момент все заметили маниакальное упорство девушки и начали давать те или иные балетные партии. Насте удалось исполнить роль невольницы Айи в «Баядерке», супруги Лоренцо в «Дон Кихоте», маркитантки в «Пламени Парижа».
Анастасия рассказывала, что для исполнения первых партий, особенно в классических балетах, ей не хватает данных. Однако она нашла себя в небольших ролях: няня в «Онегине», брат Машеньки в «Щелкунчике». Девушка лишь иногда танцует в пачках и пуантах, чаще ее можно увидеть в испанских и цыганских танцах.
На сцену дочь пародиста выпускали не так уж часто. Она начала брать уроки в цирковом училище, и потом примерно пять лет выступала на различных торжественных мероприятиях со своими программами.
Анастасия Винокур и Владимир Винокур (Фото: соцсети)
Казус на юбилее ВинокураВ честь 75 юбилея Владимира Винокура в 2023 году его дочь решила преподнести пародисту тематический подарок. Лишь за три дня Анастасия поставила небольшой танцевальный номер.
Появления балерины очень ждали приглашенные знаменитости, в том числе Филипп Киркоров и Николай Басков.
Во время выступления волосы Анастасии зацепились за правый рукав ее костюма, из-за чего впечатление о номере несколько испортилось.
Однако девушка дотанцевала программу до конца, хотя и столкнулась с дискомфортом. Как только выступление подошло к концу, на выручку к дочери побежал Владимир Винокур юбиляр. Вот только помочь Анастасии пародисту было весьма трудно. Юбиляр решил сгладить впечатление от неудачного сюрприза при помощи своего чувства юмора.
«Ребят, кто может распутать? У меня реже такое бывает, потому что я с балетом завязал давно. В принципе, вы сами понимаете, я с удовольствием посмотрю этот номер еще раз. Ради папы ребенок такое вытворял! Сейчас только, если косу распутают!» — отметил со сцены Винокур.
Анастасия Винокур с сыном Федором (Фото: соцсети)
Счастливая семейная жизнь
В 2013 году Анастасия вдруг заключила брак. Ее мужем стал продюсер Григорий Матвеевичев. Интересно, что влюбленные не просто зарегистрировали отношения в ЗАГСе, но и венчались в церкви. Спустя два года у пары родился сын Федя. Через несколько лет пара рассталась.
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Балерина не раз отмечала, что свадьба была поспешным решением, а развелись они, так как никто не хотел никому уступать. Во всем девушка винила свою излишне романтичную натуру и подчеркивала, что вступать в брак нужно лишь после тридцати.
Анастасия получила продюсерское образование, но все равно продолжала порой выходить на сцену. В 2024 году балерина получила звание заслуженного артиста Российской Федерации. Сейчас она воспитывает сына, время от времени принимает участие в спектаклях.
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