«Помолитесь»: У Лерчек прогрессирует рак

22 октября 2026, 16:56

У блогерши Лерчек прогрессирует рак

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

У блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) наблюдается прогрессия онкологического заболевания, и ей может потребоваться лечение за пределами России. Об этом сообщил возлюбленный сетевой знаменитости Луис Сквиччиарини, пишет StarHit.





По его словам, уже начали экстренное лечение — провели первое введение препарата второй линии химиотерапии. Рассматриваются все варианты, включая CAR-T терапию в Китае, однако для выезда необходимо получить разрешение суда.





«Помолитесь о здоровье Леры, пожалуйста», — добавил Луис.