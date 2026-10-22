«Помолитесь»: У Лерчек прогрессирует рак
У блогерши Лерчек прогрессирует рак
У блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) наблюдается прогрессия онкологического заболевания, и ей может потребоваться лечение за пределами России. Об этом сообщил возлюбленный сетевой знаменитости Луис Сквиччиарини, пишет StarHit.
По его словам, уже начали экстренное лечение — провели первое введение препарата второй линии химиотерапии. Рассматриваются все варианты, включая CAR-T терапию в Китае, однако для выезда необходимо получить разрешение суда.
«Помолитесь о здоровье Леры, пожалуйста», — добавил Луис.В октябре 2024 года против Чекалиной и ее бывшего мужа Артема возбудили уголовное дело по обвинению в выводе за рубеж более 251 млн рублей с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ). В апреле 2026 года Артема Чекалина приговорили к семи годам лишения свободы. В июле Валерии дали пять лет лишения свободы условно со штрафом около 765 млн рублей, вину она не признала. Апелляционная жалоба защиты на приговор остается на рассмотрении.