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«Бал лицемерия»: Волочковой стало плохо у гроба Григоровича

Волочковой стало плохо на церемонии прощания с хореографом Юрием Григоровичем
Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

На сцене Большого театра прошла церемония прощания с легендарным балетмейстером Юрием Григоровичем. Проститься с мэтром пришли поклонники, коллеги и ученики, среди них была Анастасия Волочкова. Артистка открыто говорила о том, что не уверена, впустят ли её внутрь.
Особое внимание балерина уделила конфликтной истории с Большим театром, которая длилась не один год. Волочкова сталкивалась с давлением и ограничениями, включая запрет на репетиции в Мариинском театре и увольнение из Большого театра. По её словам, в момент, когда было всё потеряно, Григорович лично помог артистке вернуться в
Россию после зарубежного контракта и вновь выступать на сцене.

Волочкова рассказала, что на церемонии она встретила Валерия Гергиева и Махара Вазиева, которые были рады её появлению.
«Я пока плакала у гроба, слава Богу, меня впустили, я встретила Валерия Гергиева и Махара Вазиева. Они прекрасно отреагировали на моё появление. Меня обняли», — рассказала она.
Позже балерина не скрывала, что не поверила в искренность этого жеста.
«Это бал лицемерия называется, знаете, когда тебе сегодня целуют руки... Если честно, мне стало плохо, но какой-то добрый человек принёс свой стаканчик воды, хотя она тут не поможет», — призналась Волочкова.
Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни. Главным местом работы балетмейстера был Большой театр. В нём он прославился своими авторскими постановками: «Иван Грозный» и «Каменный цветок» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и другими.

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#человек
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#церемония
В Москве госпитализировали Филиппа Киркорова
Mash: Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии в Москве
23 мая 2025, 15:35

Филипп Киркоров (Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

Народного артиста России Филиппа Киркорова госпитализировали в отделение экстренной хирургии частной клиники в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
У певца начались осложнения после ожога, который он получил на концерте в Санкт-Петербурге. По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, процесс заживления ожога затянулся, а также на одной из рук началось осложнение из-за сахарного диабета.

В настоящее время врачи борются за здоровье поп-короля. Уточняется, что в больнице Киркоров лежит уже несколько недель.

Напомним, во время концерта в БКЗ «Октябрьский» у Филиппа Киркорова загорелся рукав куртки во время номера с пиротехникой. Артист получил ожог второй степени.

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#рф
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Иван Ургант появился в Москве впервые за долгое время
Ивана Урганта впервые за долгое время увидели на сцене в Москве
23 мая 2025, 14:37

Иван Ургант (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Телеведущего Ивана Урганта впервые за долгое время увидели на российской сцене в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила журналистка Ксения Собчак, опубликовав соответствующее видео. Мужчина был в ЦДМ на Лубянке на мероприятии Фонда «Друзья», которое прошло накануне.
«О, мать честная, Боже мой, посмотрите, Ксюшенькины сапоги, сапоги сапожки. Ксюш, ещё раз тебе говорю, нельзя брать детские вещи и надевать...» — сказал веселым тоном Ургант, обращаясь к Собчак.

Та в ответ широко улыбнулась, смотря на Ивана и покрасовавшись перед камерой.

Шоумен выступал в рамках благотворительного мероприятия, наполняя его юморными высказываниями. Обычно Ургант работает за рубежом, но после длительного перерыва приехал в Москву. Посмотреть на него собрались многие известные личности.

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Суд в Москве рассмотрит иск Разина к родным Шатунова
Суд в Москве в закрытом режиме рассмотрит иск продюсера Разина к родным Шатунова
23 мая 2025, 13:43

Юрий Шатунов (Фото: РИА Новости/Антон Белицкий)

Савеловский суд Москвы принял решение рассмотреть в закрытом режиме иск продюсера Андрея Разина к семье покойного бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что закрытый формат заседания был инициирован представителем семьи Шатуновых. В числе ответчиков по делу проходят жена исполнителя Светлана, их сын Дэннис и дочь Эстелла.

Ранее суд уже отказал продюсеру Андрею Разину в удовлетворении другого иска — о правах на песни «Ласкового мая». По данным СМИ, эти права были переданы Шатунову автором текстов Сергеем Кузнецовым. До этого сам Юрий Шатунов в течение нескольких лет оспаривал претензии Разина в судах.

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Дмитрий Позов: «Я живу в психушке»
Блогер Позов находится в психиатрической клинике, его диагноз — депрессия
23 мая 2025, 13:16

Дмитрий Позов (Фото: Telegram, @pozov)

Видеоблогер, актёр шоу «Импровизация» Дмитрий Позов опубликовал в телеграм-канале пост, в котором признался, что сейчас находится в психиатрической клинике из-за депрессии.
« <…> я в клинике уже несколько дней. И многие решили, что я тут исключительно по причине алкоголя. Нет. <…> Я тут с другим диагнозом — депрессия, которая вызвала лютую апатию, отсутствие понимания происходящего, самые дурные мысли», — написал блогер.
Напомним, что в январе умер отец Дмитрия, вместе с этим сильно ухудшились отношения с Екатериной, женой блогера, супруги сейчас не живут вместе. Скорее всего, все эти жизненные трудности сломили психику актёра.
«<…> Я живу один в съёмной хате. Точнее конкретно сейчас я живу в психушке. <…> Мне осточертело делать вид, что у меня всё в порядке в семье, отвечать на вопросы: «Как у нас дела?», изображать, что я живу дома, хотя уже давно дома я не живу, читать слухи про нас и продолжать веселиться и радоваться, а в это время 15 лет моей жизни идут к черту», — не скрывает своих эмоций Позов.
Дмитрий просит своих подписчиков и поклонников не вмешиваться в его личную жизнь, а также не высказываться негативно о Екатерине.
«Да, у нас не получилось, да, есть моменты, которые преодолеть не вышло, у каждого из нас свои демоны и свои недостатки. Но я боготворил её и восхищался ей, и не жалею ни об одном дне вместе, она мать наших детей, и я буду любить её всегда», — заключил Позов.
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«Мне нужно к гробу»: Волочкова приехала на прощание с Григоровичем и устроила скандал

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«Мне нужно к гробу»: Волочкова приехала на прощание с Григоровичем и устроила скандал
Балерина Волочкова приехала на прощание с Григоровичем и устроила скандал
23 мая 2025, 12:49

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)

На прощание с балетмейстером Юрием Григоровичем в Большой театр приехала эпатажная балерина Анастасия Волочкова и устроила скандал. Как пишет StarHit, у знаменитости был большой букет белых лилий, а сама звезда балета надела черное длинное платье без рукавов.
Последний раз Анастасия была в Большом театре в далеком 2003 году, затем случился конфликт и увольнение. В интернете ходили слухи, что женщину могут не пропустить попрощаться с Юрием Николаевичем. Волочкова сразу попросила журналистов помочь ей попасть в здание. Высказываясь о руководстве театра, она была эмоциональной и даже позволила себе нецензурные выражения.

«Помогите мне цветы возложить к гробу. Люди, я ничего больше не прошу. (…) Эта структура, поймите меня. Мне просто нужно к гробу подойти. Они здесь уже все разрушили. Мы стоим с вами сейчас на улице, как те зрители, которые хотели попасть в театр на спектакль, но не могут позволить себе купить билеты по 100 тысяч рублей», — сказала Анастасия Волочкова.

Она добавила, что в Большой приходят лишь «толстосумы и кошелки». Несколько дней назад Волочкова рассказывала, что к балетмейстеру ее «не пускали люди». О смерти Юрия Григоровича стало известно 19 мая.

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