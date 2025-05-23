«Бал лицемерия»: Волочковой стало плохо у гроба Григоровича

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)
На сцене Большого театра прошла церемония прощания с легендарным балетмейстером Юрием Григоровичем. Проститься с мэтром пришли поклонники, коллеги и ученики, среди них была Анастасия Волочкова. Артистка открыто говорила о том, что не уверена, впустят ли её внутрь.
Особое внимание балерина уделила конфликтной истории с Большим театром, которая длилась не один год. Волочкова сталкивалась с давлением и ограничениями, включая запрет на репетиции в Мариинском театре и увольнение из Большого театра. По её словам, в момент, когда было всё потеряно, Григорович лично помог артистке вернуться в
Россию после зарубежного контракта и вновь выступать на сцене.
Волочкова рассказала, что на церемонии она встретила Валерия Гергиева и Махара Вазиева, которые были рады её появлению.
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Россию после зарубежного контракта и вновь выступать на сцене.
Волочкова рассказала, что на церемонии она встретила Валерия Гергиева и Махара Вазиева, которые были рады её появлению.
«Я пока плакала у гроба, слава Богу, меня впустили, я встретила Валерия Гергиева и Махара Вазиева. Они прекрасно отреагировали на моё появление. Меня обняли», — рассказала она.Позже балерина не скрывала, что не поверила в искренность этого жеста.
«Это бал лицемерия называется, знаете, когда тебе сегодня целуют руки... Если честно, мне стало плохо, но какой-то добрый человек принёс свой стаканчик воды, хотя она тут не поможет», — призналась Волочкова.Юрий Григорович скончался на 99-м году жизни. Главным местом работы балетмейстера был Большой театр. В нём он прославился своими авторскими постановками: «Иван Грозный» и «Каменный цветок» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» Петра Чайковского и другими.
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Анастасия Чубина