«Понимаю её»: Погребняк ответила на редкое признание Анджелины Джоли о разводе
Мария Погребняк отреагировала на откровение Анджелины Джоли о разводе
Мария Погребняк обратила внимание на первое за долгое время высказывание Анджелины Джоли о разводе. Своим мнением бизнес-леди поделилась в личном блоге.
Блогер, воспитывающая нескольких детей, отметила, что стремление женщины к личному счастью не вредит её роли матери.
«Понимаю её желание укрыться в детях. Но не могу не согласиться с главным: женщина не становится плохой матерью, когда разрешает себе быть счастливой. Дети это чувствуют. Счастливая мама — лучший подарок для них», — поделилась Погребняк.Отметим, что в редком интервью Джоли рассказала, что в течение восьми лет судебных разбирательств она не начинала новых романов — все её ресурсы и внимание уходили на детей и семью.