«Понимаю её»: Погребняк ответила на редкое признание Анджелины Джоли о разводе

30 июня 2026, 22:33

Мария Погребняк отреагировала на откровение Анджелины Джоли о разводе

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Мария Погребняк обратила внимание на первое за долгое время высказывание Анджелины Джоли о разводе. Своим мнением бизнес-леди поделилась в личном блоге.





Блогер, воспитывающая нескольких детей, отметила, что стремление женщины к личному счастью не вредит её роли матери.

«Понимаю её желание укрыться в детях. Но не могу не согласиться с главным: женщина не становится плохой матерью, когда разрешает себе быть счастливой. Дети это чувствуют. Счастливая мама — лучший подарок для них», — поделилась Погребняк.