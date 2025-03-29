«Понимаю отчетливо, умирать я не буду!»: Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с онкологией

Отар Кушанашвили (фото: Telegram @kakovo_otar)
Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. 54-летний телеведущий признался, что его боялись оперировать из-за «предсмертной ситуации».
Шоумена госпитализировали в июне прошлого года. У него обнаружили четвёртую стадию рака сигмовидной кишки с метастазами в печени. Осенью Кушанашвили сделали операцию по удалению злокачественной опухоли в печени и кишечнике. После этого он прошёл несколько сеансов химиотерапии.
Недавно Кушанашвили стал гостем очередного выпуска «Шоу Воли», где признался, что после болезни у него произошла переоценка ценностей. Также Отар вспомнил, что в одной больнице его даже не приняли. Врачи заявили, что предсмертное состояние пациента и его популярность вызовут повышенное внимание к клинике. Даже за предложенные два миллиона медики не стали брать на себя такую ответственность.
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Недавно Кушанашвили стал гостем очередного выпуска «Шоу Воли», где признался, что после болезни у него произошла переоценка ценностей. Также Отар вспомнил, что в одной больнице его даже не приняли. Врачи заявили, что предсмертное состояние пациента и его популярность вызовут повышенное внимание к клинике. Даже за предложенные два миллиона медики не стали брать на себя такую ответственность.
«Меня снова в скорой помощи повезли в Красногорскую больницу и там даже не фиксировали моё пребывание. Девушка мне говорит: "Отар, как вы-то здесь? Вы же живее всех живых!" Я говорю, что уже нет. Меня кладут и на операцию. Я ничего не помню. Открыл глаза и говорю: "Сколько прошло времени?". Прошло три недели», – отметил телеведущий.Кушанашвили заявил, что с первой секунды, как ему озвучили диагноз, у него началась новая жизнь. Но он отчётливо понимал, что умирать не собирается, поэтому поставил цель бороться и победить рак.
«Я приказываю себе оставшиеся годы жизни быть счастливым человеком и самым улыбающимся придурком. Каждый божий день я наслаждаюсь каждым мгновением», – заявил шоумен.Читайте также:
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Анастасия Чинкова