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«Понимаю отчетливо, умирать я не буду!»: Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с онкологией

Отар Кушанашвили в «Шоу Воли» рассказал о борьбе с онкологией
Отар Кушанашвили (фото: Telegram @kakovo_otar)

Отар Кушанашвили (фото: Telegram @kakovo_otar)

Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. 54-летний телеведущий признался, что его боялись оперировать из-за «предсмертной ситуации».
Шоумена госпитализировали в июне прошлого года. У него обнаружили четвёртую стадию рака сигмовидной кишки с метастазами в печени. Осенью Кушанашвили сделали операцию по удалению злокачественной опухоли в печени и кишечнике. После этого он прошёл несколько сеансов химиотерапии.

Недавно Кушанашвили стал гостем очередного выпуска «Шоу Воли», где признался, что после болезни у него произошла переоценка ценностей. Также Отар вспомнил, что в одной больнице его даже не приняли. Врачи заявили, что предсмертное состояние пациента и его популярность вызовут повышенное внимание к клинике. Даже за предложенные два миллиона медики не стали брать на себя такую ответственность.

«Меня снова в скорой помощи повезли в Красногорскую больницу и там даже не фиксировали моё пребывание. Девушка мне говорит: "Отар, как вы-то здесь? Вы же живее всех живых!" Я говорю, что уже нет. Меня кладут и на операцию. Я ничего не помню. Открыл глаза и говорю: "Сколько прошло времени?". Прошло три недели», – отметил телеведущий.
Кушанашвили заявил, что с первой секунды, как ему озвучили диагноз, у него началась новая жизнь. Но он отчётливо понимал, что умирать не собирается, поэтому поставил цель бороться и победить рак.

«Я приказываю себе оставшиеся годы жизни быть счастливым человеком и самым улыбающимся придурком. Каждый божий день я наслаждаюсь каждым мгновением», – заявил шоумен.
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«Я сама не знаю фамилию жениха»: Волочкова не хочет, чтобы дочь отказывалась от её фамилии после свадьбы
Анастасия Волочкова не хочет, чтобы дочь меняла её фамилию после свадьбы
29 марта 2025, 12:29

Анастасия Волочкова с дочерью Ариадной (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова заявила, что не хочет, чтобы дочь отказывалась от её фамилии после свадьбы.
До торжества остаётся менее месяца. При этом балерина до сих пор не знает фамилию жениха своей единственной дочери.

«У меня сейчас главный вопрос: поменяет ли дочь фамилию моего отца? Вот о чем речь. Я сама не знаю фамилию жениха. Отвечаю! В Грибоедовском ЗАГСе узнаем…», – отметила Волочкова.
При этом СМИ уже давно раскрыли, что 19-летняя Ариадна Волочкова 26 апреля выйдет замуж за Никиту Григоряна. Бракосочетание состоится в Санкт-Петербурге. Балерина активно готовит роскошную свадьбу дочери. Однако девушка признавалась, что согласилась на дорогое торжество только ради матери, которая любит эпатаж.

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#анастасия волочкова
#семья
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Анна Седокова призналась, что стала бояться людей после смерти Яниса Тимма
29 марта 2025, 12:11

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова рассказала, что стала бояться людей после самоубийства бывшего мужа Яниса Тиммы.
Певица отметила, что несколько месяцев просидела дома, находясь в ужасном состоянии и думая, что весь мир настроен против неё.

«Я не желаю никому и никогда испытать то, через что прошла я. Потому что этот уровень боли очень высок. И его может понять только тот, кто терял близких. В один момент я потеряла всё. Я не могла работать. Не могла дышать. Могла только выживать», – призналась Седокова в беседе с VOICE.
Певица добавила, что в первое время у неё совершенно не было мыслей о творчестве, поскольку она даже не понимала, как жить дальше. Тяжело было и её сыну, который был сильно привязан к отчиму. Мальчик даже стал заниматься баскетболом, поскольку очень боготворил Тимму.

Однако спустя время именно музыка помогла Анне заглушить боль в душе. Тогда Седокова написала песню и музыку к ней, в которой выразила все свои чувства и эмоции.

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#трагедия
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Стала известна судьба «Запорожца» Гоши Куценко, в котором обнаружили тело 36-летней девушки
Гоша Куценко отказался забирать «Запорожец», в котором была убита Дарья Шувалова
29 марта 2025, 11:41

Гоша Куценко (фото: Instagram* @goshakutsenko_official)

Гоша Куценко отказался забирать «Запорожец», в котором произошла трагедия. При этом актёр не станет предъявлять имущественных претензий к убийце, пишет Telegram-канал Mash.
В январе в раритетном «Запорожце» артиста, припаркованном в центре Москвы, было обнаружено тело 36-летней женщины с 20-ю ножевыми ранениями. Приехавший в Москву из Казани 30-летний безработный Альберт Абдуллин во время допроса признался, что выпивал вместе со знакомой Дарьей Шуваловой. Однако в какой-то момент между ними вспыхнула ссора и мужчина напал на собутыльницу с ножом.

Тело убитой он решил спрятать в автомобиле, припаркованном во дворе дома на Кутузовском проспекте. Позже выяснилось, что фигурант дела даже иногда ночевал в авто, принадлежащем Гоше Куценко.

Машину, ставшую вещдоком в уголовном деле, должны были вернуть владельцу. Однако сегодня стало известно, что артист отказался от неё. Также он не стал предъявлять имущественных претензий к виновнику трагедии.

Уточним, что Куценко получил автомобиль шесть лет назад – после съёмок фильма, который так и не вышел на большие экраны. В последний раз актёр ездил на авто два года назад, после чего просто оставил машину во дворе, прикрыв её чехлом. Артист не закрыл автомобиль, поскольку посчитал, что он вряд ли кому-то понадобится. Сейчас «Запорожец» находится на спецстоянке.

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*запрещён в РФ
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#артист
#убийство
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«Теперь просто ведущий»: Безработный вдовец Жанны Фриске Дмитрий Шепелев возвращается на телевидение
Потерявший работу Дмитрий Шепелев возвращается на телевидение в новом проекте
29 марта 2025, 11:15

Дмитрий Шепелев (Кадр из видео: Телеграм @dmitriyshepelev)

В прошлом году известный шоумен, теле- и радиоведущий, продюсер, гражданский муж покойной Жанны Фриске Дмитрий Шепелев лишился сразу нескольких проектов в Интернете и на телевидении. Теперь он снова возвращается на экраны в качестве ведущего музыкального шоу.
Шепелев продолжает пробовать свои силы в самых разных форматах. За последние несколько лет он уже вёл юмористические, семейные и ток-шоу. Сейчас Дмитрий работает над пилотным выпуском музыкального проекта «Любовь с первой ноты», съёмки которого ведутся для телеканала «Россия-1», сообщает StarHit со ссылкой на источник. Кроме рядовых участников, в программе планируется задействовать и звёзд шоу-бизнеса.

По словам собеседника издания, Шепелев на съёмках смотрелся органично, позитивно, много шутил, одет был с иголочки. Но явно не был звездой шоу, не «искрил».

«Раньше были проекты, в которых он блистал, тут же — ничего особенного, просто ведущий, конферансье, объявляющий номера», — сказал источник.

Суть нового музыкального шоу сводится к тому, что участники, мужчины и женщины, будут петь, не видя друг друга. Если представителю и ли представительнице противоположного пола понравился чей-то голос и манера исполнения, то они должны повернуться друг к другу. В каждом выпуске программы образуются несколько пар, которые далее исполняют композицию дуэтом. В финале появляется известный артист, который выберет лучших из лучших, и они все втроём поднимаются на сцену. В пилотном выпуске проекта «приглашённой звездой» был Сосо Павлиашвили.

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#телевидение
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Обвинение в домогательствах, два брака и трагедия: как жил режиссер «Место встречи изменить нельзя» Станислав Говорухин
29 марта 2025, 11:12

Станислав Говорухин (фото: РИА Новости / Владимир Федоренко)

29 марта Станиславу Говорухину могло бы исполниться 89 лет. Он был культовым режиссером, актером, сценаристом и политиком, оставившим глубокий след в российском кинематографе. «Радио 1» расскажет биографию Говорухина, ​о трагедии в семье и громком скандале, в котором звучало его имя.

Станислав Говорухин: ранние годы и путь в кино


Станислав Сергеевич Говорухин родился 29 марта 1936 года в Березниках, Пермская область. Его отец был репрессирован и умер в ссылке.

В 1958 году будущий режиссёр окончил геологический факультет Казанского государственного университета, но вскоре понял, что его призвание — кино. С 1959 года он начал работать на Казанской студии телевидения, а затем поступил во ВГИК. Его дебютной работой стала картина «Вертикаль» (1966) с Владимиром Высоцким в главной роли.

За свою карьеру Говорухин снял более 20 художественных фильмов, среди которых:

  • «Место встречи изменить нельзя» (1979) — культовый детектив с Владимиром Высоцким;
  • «Десять негритят» (1987) — экранизация Агаты Кристи, ставшая эталоном жанра;
  • «Ворошиловский стрелок» (1998) — мощная социальная драма;
  • «Благословите женщину» (2003) — проникновенная история любви.

Его последняя работа «Конец прекрасной эпохи» (2015) была отмечена премией «Золотой орёл».

Помимо художественного кино, режиссер создавал документальные фильмы, в том числе резонансные «Так жить нельзя» (1990) и «Россия, которую мы потеряли» (1992).

Личная жизнь Станислава Говорухина: два брака и трагедия в семье


Говорухин был женат дважды. Его первой супругой была актриса Юнона Карева, с которой они познакомились в Казани. В этом браке родился единственный сын режиссёра — Сергей. Однако из-за карьеры Говорухин мало времени уделял семье, о чём потом сожалел.

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Ранний брак, смерть жены и семейное счастье с молодой: судьба и любимые женщины Сергея Михалкова

Вскоре Говорухин уехал в Москву ради карьеры, а Карева осталась в Казани, где вышла замуж за другого мужчину.

Его второй женой стала Галина Говорухина. Их брак продлился более 50 лет. Несмотря на его суровый характер и отсутствие романтики в начале отношений, со временем режиссер стал более мягким и внимательным. Галина была его музой и поддержкой.

«Я считаю, что если любовь есть, она не должна быть напоказ», — считал режиссер

В 2011 году в их семье произошла трагедия — сын Станислава Сергей Говорухин в 50 лет умер после инсульта. Это стало сильным ударом для режиссёра. Только благодаря Галине и большему объёму работы Станислав смог пережить тяжелую утрату.

Скандалы вокруг Станислава Говорухина


Обвинения в домогательствах


Несмотря на высокий авторитет, имя Говорухина не раз оказывалось в центре скандалов.

Станислав Говорухин (фото: кадр из программы «На ночь глядя»)

В 2018 году, за несколько месяцев до смерти режиссера, в его адрес прозвучали обвинения в сексуальных домогательствах. Руководитель штаба Ксении Собчак в Чебоксарах Дарья Комарова заявила, что Говорухин якобы предлагал ей роль в обмен на интимные отношения.

«В 2012 году я брала интервью у приехавшего в Чебоксары в рамках предвыборной кампании депутата Госдумы Станислава Говорухина. Встреча проходила в ресторане. В процессе интервью Говорухин позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения. После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет», — заявила девушка.

Комарова призналась, что встреча с режиссером стала самой неудачной за всю ее карьеру. Сам Станислав даже не вспомнил об этом инциденте, что, по мнению Дарьи, говорит о наличии множества подобных случаев в его жизни.

Обвинения вызвали бурную реакцию, но большинство коллег и друзей Говорухина поддержали его, заявив, что эти слова — ложь

«Я работаю со Станиславом Сергеевичем довольно давно и знаю его внимательное и уважительное отношение к женщинам, отеческое и заботливое отношение к девушкам. Это может сказать любой, кто действительно знаком с великим режиссером и глубоко порядочным и мудрым человеком», — сказала депутат Ольга Казакова.

В конце 2017 года режиссёру удалили лёгкое, его здоровье начало ухудшаться. 14 июня 2018 года Станислав Говорухин скончался.

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