«Вернулась к себе»: Алсу рассказала о жизни после развода

28 декабря 2025, 15:13

Певица Алсу назвала уходящий год трансформирующим после развода

Алсу Абрамова (Фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу Абрамова в интервью «Телепрограмме» назвала уходящий год трансформирующим и поблагодарила всех за поддержку.





После развода с Яном Абрамовым Алсу погрузилась в работу: начала записывать песни, выступать с концертами и чаще появляться на светских мероприятиях.

«В этом году я участвую практически во всех огоньках, праздничных концертах и новогодних программах. Мне действительно нравится эта предновогодняя суета», — сказала певица.

«В личной жизни год тоже был трансформирующим. Он многому научил — стойкости, принятию, умению слышать себя. Да, были и сложные моменты», — добавила она.