«Вернулась к себе»: Алсу рассказала о жизни после развода
Певица Алсу назвала уходящий год трансформирующим после развода
Певица Алсу Абрамова в интервью «Телепрограмме» назвала уходящий год трансформирующим и поблагодарила всех за поддержку.
После развода с Яном Абрамовым Алсу погрузилась в работу: начала записывать песни, выступать с концертами и чаще появляться на светских мероприятиях.
«В этом году я участвую практически во всех огоньках, праздничных концертах и новогодних программах. Мне действительно нравится эта предновогодняя суета», — сказала певица.Артистка отметила, что её отношения с музыкой вышли на новый, более взрослый уровень.
«В личной жизни год тоже был трансформирующим. Он многому научил — стойкости, принятию, умению слышать себя. Да, были и сложные моменты», — добавила она.Алсу призналась, что не ожидала такой мощной поддержки от поклонниц. По её словам, письма от женщин из разных городов и их искренность стали для неё особенно ценными.