«Вернулась к себе»: Алсу рассказала о жизни после развода

Певица Алсу назвала уходящий год трансформирующим после развода
Алсу Абрамова (Фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу Абрамова в интервью «Телепрограмме» назвала уходящий год трансформирующим и поблагодарила всех за поддержку.



После развода с Яном Абрамовым Алсу погрузилась в работу: начала записывать песни, выступать с концертами и чаще появляться на светских мероприятиях.

«В этом году я участвую практически во всех огоньках, праздничных концертах и новогодних программах. Мне действительно нравится эта предновогодняя суета», — сказала певица.
Артистка отметила, что её отношения с музыкой вышли на новый, более взрослый уровень.
«В личной жизни год тоже был трансформирующим. Он многому научил — стойкости, принятию, умению слышать себя. Да, были и сложные моменты», — добавила она.
Алсу призналась, что не ожидала такой мощной поддержки от поклонниц. По её словам, письма от женщин из разных городов и их искренность стали для неё особенно ценными.
