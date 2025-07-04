«Власти региона боятся»: в Госдуме назвали причину отмены концерта Эмина Агаларова в Светлогорске

04 июля 2025, 18:15

Депутат Драпеко назвала страх причиной отмены выступления Эмина в Светлогорске

Эмин Агаларов (фото: ВКонтакте @eminlive)

В Светлогорске отменили концерт российского певца азербайджанского происхождения Эмина Агаларова. Депутат Госдумы Елена Драпеко выдвинула свою причину такого решения.





Артист должен был выступить в Калининградской области 6 июля, однако концерт был перенесён на 2026 год из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Со слов самого Агаларова, всему виной изменения в его деловом графике. Однако парламентарий считает, что причина в другом.



По словам Драпеко, выступление артиста могли перенести из-за страха властей Калининградской области перед негативной реакцией зрителей.





«Я считаю, что это ответная мера. С одной стороны, у нас есть заявление МИД, что мы не будем отменять азербайджанскую культуру, но отмена всех российских культурных мероприятий в Азербайджане вызывает раздражение. Возможно, что власти региона боятся негативной реакции зрителей», – заявила депутат в беседе с НСН.