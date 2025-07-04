«Красота поселилась в моем доме»: Филипп Киркоров похвастался дорогостоящим подарком
Киркоров похвастался подаренной ему на день рождения матрешкой за 385 000 рублей
Филипп Киркоров похвастался дорогостоящим подарком, полученным на день рождения. 58-летний певец показал интерьерную матрешку черного цвета с золотым кокошником и лицом, напоминающим куклы «Барби». Соответствующий видеоролик он опубликовал в своем Instagram*.
«Новое слово в интерьерном искусстве в нашем стране. Все идет от истоков, все идет от наших корней. И сегодня посмотрите, какая красота поселилась в моем доме», — прокомментировал исполнитель хита «Атлантида».Народный артист России рассказал, что данный презент ему преподнесла супруга владельца похоронных бюро Олега Шелягова Виктория. Как следует из информации на сайте My Matreshka, указанная фигура называется «Императрица». Ее стоимость составляет 385 тысяч рублей.
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*Запрещен в РФ