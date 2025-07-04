«Красота поселилась в моем доме»: Филипп Киркоров похвастался дорогостоящим подарком

04 июля 2025, 17:22

Киркоров похвастался подаренной ему на день рождения матрешкой за 385 000 рублей

Филипп Киркоров (Кадр из видео: Инстаграм*/fkirkorov)

Филипп Киркоров похвастался дорогостоящим подарком, полученным на день рождения. 58-летний певец показал интерьерную матрешку черного цвета с золотым кокошником и лицом, напоминающим куклы «Барби». Соответствующий видеоролик он опубликовал в своем Instagram*.







«Новое слово в интерьерном искусстве в нашем стране. Все идет от истоков, все идет от наших корней. И сегодня посмотрите, какая красота поселилась в моем доме», — прокомментировал исполнитель хита «Атлантида».