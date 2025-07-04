«Сердце не на месте»: Леонид Агутин забыл «кое-что важное» и убежал со сцены

04 июля 2025, 15:26

Леонид Агутин прервал концерт из-за забытого обручального кольца в гримерке

Леонид Агутин (Фото: Телеграм/agutin_leonid)

На прошлой неделе Леонид Агутин прервал сольный концерт на Газпром Арене в Санкт-Петербурге. Во время выступления певец неожиданно вспомнил, что оставил обручальное кольцо в гримерке. Об этом пишет издание «Страсти».





Заслуженный артист России вышел на сцену, чтобы извиниться перед зрителями и вернуться назад, так как забыл «кое-что важное».

«Друзья мои, вы меня простите, пожалуйста. Я кое-что очень важное забыл в гримерке. Я должен пойти это взять, сердце не на месте», — разнервничался тогда исполнитель хита «Аэропорты».