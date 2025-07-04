«Сердце не на месте»: Леонид Агутин забыл «кое-что важное» и убежал со сцены
Леонид Агутин прервал концерт из-за забытого обручального кольца в гримерке
На прошлой неделе Леонид Агутин прервал сольный концерт на Газпром Арене в Санкт-Петербурге. Во время выступления певец неожиданно вспомнил, что оставил обручальное кольцо в гримерке. Об этом пишет издание «Страсти».
Заслуженный артист России вышел на сцену, чтобы извиниться перед зрителями и вернуться назад, так как забыл «кое-что важное».
«Друзья мои, вы меня простите, пожалуйста. Я кое-что очень важное забыл в гримерке. Я должен пойти это взять, сердце не на месте», — разнервничался тогда исполнитель хита «Аэропорты».Через некоторое время он вновь появился перед публикой, продемонстрировав вышеупомянутый предмет, без которого, по его словам, не получается выступать.
Напомним, в июле 2000 года Леонид Агутин женился на Анжелике Варум. В браке на счет появилась дочь Елизавета-Мария. В настоящее время девушка проживает в Майами, ей 26 лет.