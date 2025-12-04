В Подмосковье певец Илья Колунов откроет «звёздный» круглосуточный ЗАГС

04 декабря 2025, 21:15

Певец Илья Колунов откроет в Павловской Слободе круглосуточный ЗАГС

Илья Колунов (Фото: Instagram* / @kolunov)

Певец Илья Колунов объявил о запуске уникального ЗАГСа в Подмосковье, который станет настоящей изюминкой для молодожёнов. Об этом сообщает StarHit.