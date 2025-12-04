В Подмосковье певец Илья Колунов откроет «звёздный» круглосуточный ЗАГС
Певец Илья Колунов объявил о запуске уникального ЗАГСа в Подмосковье, который станет настоящей изюминкой для молодожёнов. Об этом сообщает StarHit.
Новый дворец бракосочетания расположится в Павловской Слободе и будет работать круглосуточно — расписаться можно будет в любое удобное время, без строгих правил и дресс-кодов.
Особая фишка проекта — возможность провести церемонию с участием звёзд российского шоу‑бизнеса. По понедельникам пары смогут быть расписаны известными артистами, что обещает сделать каждую свадьбу яркой и незабываемой.
Илья Колунов подчеркнул, что хочет создать атмосферу праздника и свободы, где молодожёны смогут отмечать важное событие в своём стиле, а звёздные ведущие добавят мероприятию особый шарм.
