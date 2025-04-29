Попросил похоронить с первой женой, хотя 20 лет жил с другой: какой была последняя воля Зураба Церетели

Зураб Церетели (фото: кадр из документального фильма «Зураб»)
Зураб Церетели завещал похоронить себя рядом с официальной супругой — княжной Инессой Андроникашвили. Но что же тогда с Татьяной Кочемасовой — женщиной, которая была с ним два десятилетия и посвятила ему всю себя? О том, почему Церетели завещал похоронить его с первой женой, расскажет «Радио 1».
Любовь на всю жизнь
Прощание с великим скульптором состоялось в Москве, а похоронен он был в Тбилиси — на Дидубийском пантеоне, рядом с Инессой Андроникашвили, как он указал в завещании.
Инесса Александровна Андроникашвили (1937–1998) — единственная официальная жена Церетели. Их брак был зарегистрирован в 1958 году, когда она была совсем молодой — представительницей древнего княжеского рода Андрониковых. Церетели сразу влюбился — «что-то со мной тогда случилось», говорил он позднее.
«Княжеское происхождение — это особая кровь… У моей супруги это чувствовалось особенно — мягкость, достоинство», — говорил он о ней.
Зураб Церетели (фото: кадр из документального фильма «Зураб»)
После тяжёлой болезни Инесса ушла из жизни в 1998 году. Зураб Константинович хранил её в памяти и в своём искусстве. Писал её портреты всю жизнь. В 2018-м он посвятил ей целую выставку в Московском музее современного искусства — «Посвящается Инессе». На одной из работ — она среди множества свечей.
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Для него она всегда оставалась главной музой.
«Я старался всю её жизнь сделать радостной. Мне повезло, что у меня была чудная жена», — признавался он.
Знакомство Церетели с княжной Андроникашвили
Он часто вспоминал, как встретил её. Это было, когда он учился.
«Помню пятый курс. Иду по проспекту Руставели. Навстречу идут две молодые девушки. И вдруг — будто током ударило: одна, в белой куртке, шла так эффектно, так живо... Я остановился, посмотрел ей вслед — чтобы запомнить её походку», — рассказывал Церетели.
Инесса происходила из знаменитого рода Андрониковых. Её тётя жила в Петербурге, а затем эмигрировала во Францию. По словам Церетели, в её роду ощущалось благородство, которого не подделаешь. Через год после свадьбы, в 1959-м, родилась их дочь — Елена, или Лика, как её звали дома. Она пошла по стопам отца: стала художницей, искусствоведом и академиком РАХ.
Елена (Лика) Церетели (фото: кадр из документального фильма «Зураб»)
Позже в семье появились ещё двое приёмных детей. Они остались в семье и выросли рядом с Ликой.
«Они называли меня просто Зура. Я хоть и говорю "дочка" про Лику, но Люда и Таня, получается, тоже мои дети», — делился он.
Та, что осталась в тени
В 2004 году, спустя шесть лет после смерти Инессы, рядом с Церетели появилась Татьяна Кочемасова. Искусствовед, художница. Она младше на 46 лет, но это не помешало их отношениям стать прочными и тёплыми. Однако официально женаты они не были. Татьяна вложила в этот союз всю себя. Была рядом, вдохновляла, поддерживала. Единственные наследники — трое внуков Елены, его родной дочери. А Татьяна, возможно, останется лишь той женщиной, что была рядом.
Зураб Константинович Церетели умер 22 апреля от остановки сердца.
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