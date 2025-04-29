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Попросил похоронить с первой женой, хотя 20 лет жил с другой: какой была последняя воля Зураба Церетели

Зураб Церетели (фото: кадр из документального фильма «Зураб»)

Зураб Церетели (фото: кадр из документального фильма «Зураб»)

Зураб Церетели завещал похоронить себя рядом с официальной супругой — княжной Инессой Андроникашвили. Но что же тогда с Татьяной Кочемасовой — женщиной, которая была с ним два десятилетия и посвятила ему всю себя? О том, почему Церетели завещал похоронить его с первой женой, ​расскажет «Радио 1».

Любовь на всю жизнь


Прощание с великим скульптором состоялось в Москве, а похоронен он был в Тбилиси — на Дидубийском пантеоне, рядом с Инессой Андроникашвили, как он указал в завещании.

Инесса Александровна Андроникашвили (1937–1998) — единственная официальная жена Церетели. Их брак был зарегистрирован в 1958 году, когда она была совсем молодой — представительницей древнего княжеского рода Андрониковых. Церетели сразу влюбился — «что-то со мной тогда случилось», говорил он позднее.

«Княжеское происхождение — это особая кровь… У моей супруги это чувствовалось особенно — мягкость, достоинство», — говорил он о ней.

Зураб Церетели (фото: кадр из документального фильма «Зураб»)

После тяжёлой болезни Инесса ушла из жизни в 1998 году. Зураб Константинович хранил её в памяти и в своём искусстве. Писал её портреты всю жизнь. В 2018-м он посвятил ей целую выставку в Московском музее современного искусства — «Посвящается Инессе». На одной из работ — она среди множества свечей.

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Для него она всегда оставалась главной музой.

«Я старался всю её жизнь сделать радостной. Мне повезло, что у меня была чудная жена», — признавался он.

Знакомство Церетели с княжной Андроникашвили


Он часто вспоминал, как встретил её. Это было, когда он учился.

«Помню пятый курс. Иду по проспекту Руставели. Навстречу идут две молодые девушки. И вдруг — будто током ударило: одна, в белой куртке, шла так эффектно, так живо... Я остановился, посмотрел ей вслед — чтобы запомнить её походку», — рассказывал Церетели.

Инесса происходила из знаменитого рода Андрониковых. Её тётя жила в Петербурге, а затем эмигрировала во Францию. По словам Церетели, в её роду ощущалось благородство, которого не подделаешь. Через год после свадьбы, в 1959-м, родилась их дочь — Елена, или Лика, как её звали дома. Она пошла по стопам отца: стала художницей, искусствоведом и академиком РАХ.

Елена (Лика) Церетели (фото: кадр из документального фильма «Зураб»)

Позже в семье появились ещё двое приёмных детей. Они остались в семье и выросли рядом с Ликой.

«Они называли меня просто Зура. Я хоть и говорю "дочка" про Лику, но Люда и Таня, получается, тоже мои дети», — делился он.

Та, что осталась в тени


В 2004 году, спустя шесть лет после смерти Инессы, рядом с Церетели появилась Татьяна Кочемасова. Искусствовед, художница. Она младше на 46 лет, но это не помешало их отношениям стать прочными и тёплыми. Однако официально женаты они не были. Татьяна вложила в этот союз всю себя. Была рядом, вдохновляла, поддерживала. Единственные наследники — трое внуков Елены, его родной дочери. А Татьяна, возможно, останется лишь той женщиной, что была рядом.

Зураб Константинович Церетели умер 22 апреля от остановки сердца.

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#брак
#супруги
#творчество
#похороны
#художник
Раскрыла тайну своего рождения? О чем впервые рассказала 12-летняя дочь Филиппа Киркорова
29 апреля 2025, 16:12

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Бедросович Киркоров заявил, что сожалеет о своей прежней откровенности. В частности, он признал, что преждевременно обнародовал подробности появления на свет своих детей — Аллы-Виктории и Мартина. Подробнее в материале «Радио 1».

Следовало бы поступить иначе

По мнению артиста, российское общество оказалось не готово к столь личной информации, особенно касающейся суррогатного материнства. Он также отметил, что, возможно, следовало бы поступить иначе — сохранить детали личной жизни в секрете, как это делает, например, певец Сергей Лазарев.

Изначально Киркоров стремился просветить общество, разрушить стереотипы и показать, что суррогатное материнство — это не отклонение от нормы, а реальная альтернатива для тех, кто по каким-либо причинам не может иметь детей традиционным способом. Однако, вместо понимания и сочувствия он столкнулся с критикой и осуждением. Это стало поводом для пересмотра своих прежних решений.

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С женщиной, выносившей его детей, у Киркорова установлены четкие границы. Он позаботился о её материальном благополучии, но дальнейшее общение исключено — артист не сомневается в её сдержанности и отсутствии стремления к публичности. Однако понимает, что в шоу-бизнесе любые неожиданности возможны.

Филипп Киркоров с детьми (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Признание дочери Киркорова

Сегодня основное внимание Киркоров уделяет воспитанию Аллы-Виктории и Мартина. Несмотря на замечания со стороны коллег, например Леры Кудрявцевой, о предполагаемой нехватке женского участия в жизни детей, он уверен: его дети растут в любви, окружены заботой и чувствуют себя счастливыми. Помогают ему в этом близкие — няни, крёстные, родственники.

Вновь к теме привлекла внимание 12-летняя Алла-Виктория, неожиданно упомянув в интервью, что была рождена суррогатной матерью. Эта фраза вызвала волну обсуждений. Возникает закономерный вопрос: насколько глубоко дети Киркорова осознают особенности своего появления на свет? Является ли это для них просто фактом, не имеющим эмоционального веса, или темой, требующей деликатного подхода?

Сейчас артист продолжает выполнять свою родительскую роль, делает всё возможное, чтобы обеспечить детям достойное будущее и сохранить собственную искренность, несмотря на реакцию общества.

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#материнство
#киркоров
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Елена Степаненко оставила пожилую женщину без квартир
Елена Степаненко не вернула 80-летней матери покойной подруги квартиры в Сочи
29 апреля 2025, 15:54

Фото: iStock/Dmitry Berkut

Юмористка Елена Степаненко оказалась в центре скандала, связанного с наследством, оставшимся после дизайнера интерьеров Натальи Маголы. После смерти Маголы ее имущество, включая две квартиры в Сочи с подземным гаражом и антиквариатом, было переписано на людей, не связанных с ней семейными узами, что оставило ее 80-летнюю мать и сестру без наследства. Об этом пишут Страсти.
Родственники покойной заявили, что наследники являются самозванцами. На вопрос журналистов о ходе судебных разбирательств мать Натальи выразила свое недовольство, коротко прокомментировав: «Все кончено».

Сестра покойной, Лариса Магола, ранее сообщала, что Степаненко не проявила готовности к переговорам и не пошла на уступки. Родственники надеялись на то, что юмористка, проявив уважение к памяти подруги, свяжется с матерью, однако все общение происходило через представителя.

Стоимость имущества, полученного Степаненко, оценивается в десятки миллионов рублей. Охрана жилого комплекса в Сочи, где расположены квартиры, отметила, что артистку там никогда не видели.

Также стало известно, что Степаненко не присутствовала ни на судебных заседаниях, ни на похоронах подруги. По некоторым данным, артистка сейчас проживает в США.

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#мать
#сочи
#развод
#аборт
#квартира
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«Гриша, верни долги»: на концерте Кадышевой появились плакаты, посвященные ее сыну
Обманутые сыном Кадышевой девушки пришли с плакатами на концерт его матери
29 апреля 2025, 15:53

Фото: iStock/cookelma

Обманутые сыном Кадышевой девушки пришли с плакатами на концерт певицы. Об этом сообщает шоу «Малахов».
Ранее сразу несколько девушек обвинили сына Надежды Кадышевой Григория в краже у них денег. Якобы Костюк брал у них в долг миллионные суммы и не возвращал.

Накануне на один из концертов, где вместе со звездной исполнительницей выступал и Григорий, пришли несколько девушек с плакатами, на которых было написано: «Гриша, верни долги!», «Где деньги?», «Хватит врать!».

Стоит отметить, что Надежда Никитична не спешит комментировать сложившуюся ситуацию.

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#деньги
#концерт
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Ларисе Удовиченко — 70 лет: Фиктивный брак, муж-игроман и сбежавшая в Европу дочь. Как сейчас живет актриса?
29 апреля 2025, 15:26

Лариса Удовиченко (Фото: скриншот т/э «Доброе утро», Первый канал)

Сегодня, 29 апреля, свой день рождения отмечает выдающаяся актриса театра Лариса Ивановна Удовиченко. Ей исполнилось 70 лет. На счету этой артистки более 160 ролей в кино, и она по сей день продолжает радовать публику новыми работами. Подробнее о творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Биография


Лариса Удовиченко (Фото: скриншот т/э «Доброе утро», Первый канал)

Лариса Удовиченко появилась на свет 29 апреля 1955 года в Вене, Австрия. Её отец, Иван Никонович, был военным врачом, а мать, Муза Алексеевна, — актрисой. После того как отец завершил службу, семья переехала из Вены в Одессу, где прошло детство и юность Ларисы.

С ранних лет Лариса проявляла интерес к литературе, посещала театральную студию и посвящала много времени занятиям художественной гимнастикой.

Ещё будучи ученицей девятого класса, Удовиченко начала свою актёрскую карьеру. Она снималась в короткометражном фильме «Счастливый Кукушкин» режиссёра Александра Павловского, параллельно занимаясь в актёрской студии при Одесской киностудии. В 1974 году она впервые предстала перед зрителями в образе главной героини, исполнив роль в фильме «Дочки-матери» режиссёра С. Герасимова.

Лариса Удовиченко (Фото: скриншот т/э «Доброе утро», Первый канал)

В 1976 году актриса окончила ВГИК, успев за время учебы снятся в лентах «Горожане», «Всегда со мною...», «Красное и чёрное» и «Трын-трава». Большую популярность актрисе принесла роль Маньки-Облигации в картине «Место встречи изменить нельзя».

С тех пор Лариса Удовиченко сыграла еще во множестве фильмов и сериалов. Сейчас ее фильмография насчитывает более 160 работ, среди которых «Вальс золотых тельцов», «Тартюф», «Любить по-русски», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Мир! Дружба! Жвачка!-2».

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Личная жизнь


Лариса Удовиченко (Фото: скриншот т/э «Доброе утро», Первый канал)

В первый раз Лариса Удовиченко стала женой актёра Александра Панкратова. Предложение о замужестве исходило от самой Ларисы, так как ей была необходима прописка в столице. Александр же отнёсся к браку серьёзно, надеясь, что после свадьбы Лариса проникнется к нему чувствами. Однако этого не произошло, и после получения от «Мосфильма» собственного жилья Лариса подала на развод.

Вторым мужем актрисы стал режиссёр Андрей Эшпай. Но и эти отношения не принесли ей радости. Муж сильно ревновал Ларису к коллегам и поклонникам. Из этого брака Удовиченко ушла сама.

В третий раз актриса вышла замуж за Геннадия Болгарина (Фридмана), который был и пианистом, и предпринимателем. В этом браке Удовиченко впервые стала матерью — у неё родилась дочь Мария. Однако семейная идиллия была разрушена из-за пагубного пристрастия мужа к азартным играм. Он задолжал кредиторам, и ему пришлось уехать, оставив жену с долгами. Муж не явился даже на развод.

Дочь актрисы ищет себя на просторах Европы


Лариса Удовиченко с дочерью Марией (Фото: скриншот т/э «Доброе утро», Первый канал)

После того как родители Маши развелись, её воспитанием занималась только мама. Лариса была занята работой и, чтобы компенсировать своё отсутствие, баловала дочь дорогими подарками. В результате Маша стала капризной и избалованной.

После окончания школы Мария пробовала себя в различных сферах деятельности. Она с лёгкостью поступила в ГИТИС, но вскоре поняла, что актёрское мастерство не вызывает у неё энтузиазма. Девушка обучалась в экономическом университете, но так и не завершила своё образование. Затем были курсы дизайна и режиссуры в Европе, но и они не принесли ей удовлетворения.

Лариса Удовиченко всегда оказывала ей финансовую поддержку, оплачивая обучение и проживание за границей. Мария, оказавшись вдали от родного дома, решила отказаться от фамилии своей матери и взяла себе необычный псевдоним — Милуша. Уже на протяжении длительного времени она живет в Италии и не имеет намерения возвращаться.

Удовиченко сейчас


В начале 2023 года Лариса Удовиченко получила травму позвоночника, поклонники тогда сильно переживали за актрису, но всё обошлось. К началу осени того же года Лариса оправилась от болезни и вновь приступила к работе. В настоящее время она активно участвует в театральных постановках и кинопроектах.

В 2024 году с участием артистки вышло два фильма: «Дождь на исходе лета» и «Кукольный дом», а в 2025-м в производстве находятся ленты «Монохром» и «Спасская».

В апреле 2025 года президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил народную артистку России Ларису Удовиченко высокой награды — ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

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#развод
#актриса
#отношения
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Лера Кудрявцева поделилась впечатлениями от отдыха в российском санатории
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала прекрасным санаторный отдых в Сочи
29 апреля 2025, 15:26

Лера Кудрявцева (Фото: Telegram-канал @lerakudryavtseva)

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева вместе с дочерью решила отправиться в санаторий в Сочи. Об этом сообщает KP.RU.
Ведущая рассказала, что ранее уже отдыхала здесь, будучи ребенком. По словам Кудрявцевой, за годы здесь все изменилось в лучшую сторону.

«Мало того, сделали реконструкцию, невероятно крутые номера, классная санаторная база», — добавила Кудрявцева.

Здесь царит все та же атмосфера, отметила знаменитость.

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#санатории
#база
#отдых
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