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«Попросит — верну»: Экс-супруга Паши Техника готова вернуть донат Мелстроя в 5 млн руб.

Ева Карицкая готова вернуть Мелстрою 5 млн руб.
Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Экс-супруга умершего в Таиланде рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) готова вернуть пожертвование в пять миллионов рублей блогеру Мелстрою (Андрей Бурим). Блогер перевел средства незадолго до смерти Ивлева.
«Кстати, насчет донатов. Я получила лишь один донат от Мелстроя, деньги которого лежат нетронутыми. Потому что нам еще предстоит ставить памятник. Если же Мелстрой попросит их обратно, то, конечно, я их верну», — подчеркнула Карицкая в своем блоге.
Пашу Техника похоронили 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе. Артиста не стало в результате септического шока и полиорганной недостаточности 4 апреля в Таиланде.

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«Обрела ощущение дома»: звезда «Тихой заставы» нашла идеального мужа
Нинидзе подтвердила помолвку с Кремером
13 апреля 2025, 21:35

Нино Нинидзе (Фото: Instagram*/ninosha13)

Два месяца назад СМИ писали о том, что звезда «Тихой заставы» Нино Нинидзе собирается замуж за бывшего моряка Михаила Кремера. Теперь артистка подтвердила официальную помолвку, заявив о своей любви избраннику в соцсетях.
«Рядом с тобой я обрела ощущение дома, уверенность в завтрашнем дне и истинную эмоциональную близость. С днем рождения, Миша», — заявила Нинидзе.

Что касается ее экс-бойфренда актера Максима Виторгана, у него сейчас сложный жизненный этап — мужчина восстанавливается после оперативного вмешательства. Виторган-младший заново учился ходьбе, а недавно продолжил театральные выступления после перерыва. Кроме того, Нинидзе была женой Кирилла Плетнева, родив ему сына Александра. Пара развелась в 2019 году.

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«Проверили со всех сторон»: Гуф с сестрой ушел с шоу «Cокровища императора»
Гуф с сестрой Ольгой ушел с шоу «Cокровища императора»
13 апреля 2025, 21:13

Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) потерпел поражение с сестрой Ольгой в новом выпуске шоу «Cокровища императора». Участники стреляли из рогатки по мишеням, затем перевоплощались в героев басни Ивана Крылова «Свинья под дубом», исполняя ее на китайском. Еще одним ударом для исполнителя стал комплимент от юмориста Михаила Галустяна о том, что Гуф — хороший отец. Дети Долматова живут с его бывшими пассиями Айзой и Юлией Королевой.
«Если я тебя обидел — прости. Но я не обязан знать про твою семейную жизнь. Я только знаю, что ты разводился», — сказал Галустян.
В последнем испытании предстояло сделать выбор миссии: Вода или Воздух. Первая предполагала выбирание воды из бочки руками, а вторая — повторение движений палками. После всего знаменитости должны были подняться по лестнице, запомнив барельефы и уговорить туристов встать в эти позы. Ольга Долматова пожаловалась на непреодолимость многих вещей.

«Я покидаю эту страну с огромным спектром эмоций. Очень жаль, что мы не прошли хотя бы до четвертого забега. Меня здесь проверили со всех сторон и в физическом, и в моральном плане», — добавил Гуф.
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«Ноу комментс»: Дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на мастера маникюра после родов
Анна Заворотнюк пожаловалась на мастера маникюра
13 апреля 2025, 20:16

Анна Заворотнюк (Фото: Instagram*/anna_zavorotnyuk)

Совсем недавно дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками новостью о рождении сына Марселя. Теперь девушка сидит дома с малышом и не может заниматься собой в привычном режиме. Решив обновить маникюр, звездная наследница вызвала мастера на дом, и, судя по всему, разочаровалась.
«…Я просто нашла рандомного мастера в интернете. (…) Чтобы вы просто понимали, я в ужасе. (…) Десять тысяч ребят. Вот эта работа стоит 10 тысяч рублей. Посмотрите еще на толщину. Ноу комментс», — пожаловалась Анна Заворотнюк.

На кадрах видно совершенно обыкновенный маникюр, без каких-либо сложностей. Ногти девушки выполнены в таком стиле, будто они накладные.

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Олег Газманов экстренно эвакуировался из-за пожара в московской фотостудии
SHOT: Газманов и его команда покинули фотостудию в Москве из-за возгорания
13 апреля 2025, 17:42

Олег Газманов (Фото: Телеграм, @gazmanovOG)

Певец Олег Газманов и его команда экстренно покинули фотостудию, где у артиста была запланирована съёмка, приуроченная к 9 Мая. В помещении произошло возгорание. Об этом в беседе с телеграм-каналом SHOT рассказала помощница Газманова.
После произошедшего певец заехал домой и отправился в другую фотостудию. Сам артист признался, что ехать фотографироваться именно в этот день он не хотел, но его уговорили.




По словам певца, службы МЧС и пожарные практически сразу ликвидировали возгорание.

Ранее росгвардейцы помогли потушить пожар в строительных бытовках на севере Москвы.

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#здоровье
#пожарные
#возгорание
#артист
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Джанабаева и Меладзе отпраздновали день рождения дочери
13 апреля 2025, 17:20

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (Фото: Телеграм, @AlbinaDzhanabaevaOfficial)

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе отметили день рождения дочери Агаты. Девочке исполнилось 4 года.
Как пишет VOICE, 46-летняя певица и 59-летний артист устроили семейное торжество. Супруги собрали у себя дома самых близких и родных.

Альбина Джанабаева выложила умилительное видео в соцсетях. Она, Меладзе и гости принялись водить хоровод вокруг Агаты. Все со смехом реагировали на такое развлечение: больше всех веселилась малышка в свой личный праздник.

Подписчики присоединились к поздравлениям девочки.
«Поздравляю вас и принцессу! Это лучшее поздравление!», «Как 4 года? Боже, как время стремительно летит. Совсем недавно вы родили и показывали синяки под глазами от недосыпания», «С днём рождения Агату, так круто, что у вас такая дружная семья!» — написали они.
Кроме Агаты, у Альбины и Валерия есть 21-летний сын Константин и 10-летний сын Лука. Ради Джанабаевой певец ушёл из семьи: он прожил в браке с Ириной 18 лет, за это время у них родились трое детей.

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