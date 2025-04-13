«Попросит — верну»: Экс-супруга Паши Техника готова вернуть донат Мелстроя в 5 млн руб.

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)
Экс-супруга умершего в Таиланде рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) готова вернуть пожертвование в пять миллионов рублей блогеру Мелстрою (Андрей Бурим). Блогер перевел средства незадолго до смерти Ивлева.
«Кстати, насчет донатов. Я получила лишь один донат от Мелстроя, деньги которого лежат нетронутыми. Потому что нам еще предстоит ставить памятник. Если же Мелстрой попросит их обратно, то, конечно, я их верну», — подчеркнула Карицкая в своем блоге.Пашу Техника похоронили 11 апреля на Николо-Архангельском кладбище в подмосковной Балашихе. Артиста не стало в результате септического шока и полиорганной недостаточности 4 апреля в Таиланде.
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