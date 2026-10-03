Популярный авиаблогер «Летчик Леха» восстановил события на рейсе Flydubai

03 октября 2026, 13:26

Блогер «Летчик Леха» объяснил, как самолет FlyDubai вышел из пикирования

Алексей Кочемасов (Фото: Instagram*/letchiklexa)

Самолет Flydubai мог самостоятельно выйти из пикирования после того, как управление перестали удерживать в положении на снижение. Такую версию инцидента на борту Boeing 737 MAX высказал в соцсетях пилот и авиационный блогер Алексей Кочемасов, известный как Летчик Леха.