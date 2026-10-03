Популярный авиаблогер «Летчик Леха» восстановил события на рейсе Flydubai
Самолет Flydubai мог самостоятельно выйти из пикирования после того, как управление перестали удерживать в положении на снижение. Такую версию инцидента на борту Boeing 737 MAX высказал в соцсетях пилот и авиационный блогер Алексей Кочемасов, известный как Летчик Леха.
По словам Кочемасова, для перевода современного пассажирского лайнера в снижение необходимо либо отключить автопилот и вручную направить самолет вниз, либо задать соответствующие параметры системе автоматического управления. Одного нажатия кнопки для этого недостаточно. Самостоятельно начать пикирование автопилот не может — для изменения режима требуется команда пилота.
При этом, отметил летчик, даже принудительный перевод самолета в снижение не означает неизбежного столкновения с землей. Если управление после этого отпустить, самолет благодаря аэродинамической устойчивости способен самостоятельно выйти из пикирования.
Кочемасов пояснил, что с увеличением скорости возрастает подъемная сила, в результате чего самолет начинает переходить от снижения к набору высоты. По его мнению, подобный сценарий мог реализоваться на борту Flydubai. Если экипаж не вмешивается в управление, самолет с работающими двигателями способен некоторое время чередовать снижение и набор высоты.
Блогер также обратил внимание на высоту полета — около 10,35 тыс. метров, или эшелон 340. По его оценке, при таком развитии событий вероятность непреднамеренного столкновения с землей была невысокой.
Отдельно Кочемасов прокомментировал сообщения о повреждении хвостовой части самолета. Он предположил, что речь могла идти не о повреждении самого хвоста, а руля направления. По версии летчика, это могло произойти во время борьбы между членами экипажа, если один из них полностью нажал педаль управления и удерживал ее в таком положении.
Кроме того, Кочемасов поставил под сомнение распространенную версию о том, что самолет якобы удалось спасти благодаря находившемуся на борту сантехнику. По его мнению, после того как участников конфликта вывели из кабины, управление мог взять на себя резервный экипаж, находившийся на борту.
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